Рейтинг@Mail.ru
Путин предупредил о последствиях блокады Калининградской области - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 19.12.2025 (обновлено: 16:31 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063299132.html
Путин предупредил о последствиях блокады Калининградской области
Путин предупредил о последствиях блокады Калининградской области - РИА Новости, 19.12.2025
Путин предупредил о последствиях блокады Калининградской области
Возможная блокада Калининградской области может привести к полномасштабному столкновению, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:21:00+03:00
2025-12-19T16:31:00+03:00
калининградская область
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
в мире
николай патрушев
москва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063331603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1773f530d928c77e9bc016ae456cb2c2.jpg
https://ria.ru/20251011/nato-2047658844.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
калининградская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о возможной блокаде Калининградской области западными странами
Как Россия воспринимает возможную блокаду Калининградской области западными странами. "Действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта, выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта. Все должны отдавать себе в этом отчёт", - заявил Путин.
2025-12-19T15:21
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063331603_241:0:1681:1080_1920x0_80_0_0_8e6696d0da9a3c47d365f436b4e0930c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным — 2025, в мире, николай патрушев, москва, нато
Калининградская область, Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, В мире, Николай Патрушев, Москва, НАТО
Путин предупредил о последствиях блокады Калининградской области

Путин предупредил о невиданной эскалации при блокаде Калининградской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Возможная блокада Калининградской области может привести к полномасштабному столкновению, заявил президент Владимир Путин.
"Все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта, выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного", — сказал он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Они убьют всех". На Западе ответили на планы НАТО по захвату Калининграда
11 октября, 05:44
Все угрозы региону будут уничтожаться, предупредил глава государства.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В июле командующий сухопутными войсками альянса генерал Кристофер Донахью заявил о планах оперативного подавления оборонительного потенциала ВС России в Калининградской области. По его словам, страны блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности.
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ответ подчеркнул, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся сил и средств.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Вчера, 14:49
 
Калининградская областьВладимир ПутинРоссияИтоги года с Владимиром Путиным — 2025В миреНиколай ПатрушевМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала