Путин предупредил о последствиях блокады Калининградской области
Возможная блокада Калининградской области может привести к полномасштабному столкновению, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Новости
Путин о возможной блокаде Калининградской области западными странами
Как Россия воспринимает возможную блокаду Калининградской области западными странами. "Действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта, выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта. Все должны отдавать себе в этом отчёт", - заявил Путин.
Путин предупредил о последствиях блокады Калининградской области
