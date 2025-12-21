Рейтинг@Mail.ru
На Западе запаниковали после предупреждения Путина - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 21.12.2025 (обновлено: 06:04 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/kaliningrad-2063594537.html
На Западе запаниковали после предупреждения Путина
На Западе запаниковали после предупреждения Путина - РИА Новости, 21.12.2025
На Западе запаниковали после предупреждения Путина
Британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х предостерег Запад от любых попыток организовать блокаду Калинграда. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T05:36:00+03:00
2025-12-21T06:04:00+03:00
в мире
калининградская область
нато
европа
россия
владимир путин
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063268174_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_c8eaa8c32ebffe57c5cb235593d6a04d.jpg
https://ria.ru/20251124/nato-2056933056.html
https://ria.ru/20251220/putin-2063423535.html
калининградская область
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063268174_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_39a245965781f69445c9e46711565f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калининградская область, нато, европа, россия, владимир путин, николай патрушев
В мире, Калининградская область, НАТО, Европа, Россия, Владимир Путин, Николай Патрушев
На Западе запаниковали после предупреждения Путина

Политик Гэллоуэй: ответ России на блокаду Калининграда будет серьезным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х предостерег Запад от любых попыток организовать блокаду Калинграда.
"Калининград. Запомните это название. Это может стать последним словом на наших устах", — написал он, комментируя слова президента России Владимира Путина о последствиях такого решения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Прибалтийские тигры в атаке: НАТО готовит нападение на Россию из болот
24 ноября, 08:00
Ранее глава государства, говоря о возможной блокаде Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В июле командующий сухопутными войсками альянса генерал Кристофер Донахью заявил о планах оперативного подавления оборонительного потенциала ВС России в Калининградской области. По его словам, страны блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности.
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ответ подчеркнул, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся сил и средств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Путин сформулировал главную угрозу для Европы
20 декабря, 08:00
 
В миреКалининградская областьНАТОЕвропаРоссияВладимир ПутинНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала