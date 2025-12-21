МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети Х предостерег Запад от любых попыток организовать блокаду Калинграда.
"Калининград. Запомните это название. Это может стать последним словом на наших устах", — написал он, комментируя слова президента России Владимира Путина о последствиях такого решения.
Ранее глава государства, говоря о возможной блокаде Калининградской области, заявил, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.
В июле командующий сухопутными войсками альянса генерал Кристофер Донахью заявил о планах оперативного подавления оборонительного потенциала ВС России в Калининградской области. По его словам, страны блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности.
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ответ подчеркнул, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся сил и средств.
