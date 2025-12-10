Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о разработке уточненной программы кораблестроения ВМФ - РИА Новости, 10.12.2025
00:39 10.12.2025 (обновлено: 00:40 10.12.2025)
Патрушев рассказал о разработке уточненной программы кораблестроения ВМФ
Патрушев рассказал о разработке уточненной программы кораблестроения ВМФ

Патрушев: завершается разработка уточненной программы кораблестроения ВМФ РФ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Разработка уточненной программы кораблестроения ВМФ России до 2050 года сейчас завершается, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"В настоящее время завершается работа над уточненной программой кораблестроения Военно-Морского Флота России до 2050 года. После утверждения главой государства она станет основным документом программно-целевого планирования, в котором будет указано конкретное число и характеристики кораблей и объектов военной морской техники, необходимых флоту", - сказал Патрушев в комментарии газете "Известия".
Разработанные входящим в состав Морской коллегии Советом по стратегическому развитию Военно-морского флота стратегия развития ВМФ России до 2050 года, а также стратегия развития корабельного состава органов ФСБ и программа кораблестроения органов ФСБ на этот же период уже утверждены президентом РФ Владимиром Путиным, напомнил Патрушев.
Путин 30 мая нынешнего года утвердил стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подготовленную по инициативе Морской коллегии. Для выполнения стратегии разработан проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года. Ключевой ее особенностью должно стать планирование полного цикла жизнедеятельности каждого корабля, обеспечение импортонезависимости и технологического суверенитета отечественного кораблестроения, говорил Патрушев в интервью РИА Новости в июле нынешнего года. Необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств, подчеркивал Патрушев ранее.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Патрушев рассказал о преимуществах Трансарктического коридора
РоссияНиколай ПатрушевВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
