https://ria.ru/20251210/patrushev-2060983454.html
Патрушев рассказал о разработке уточненной программы кораблестроения ВМФ
Патрушев рассказал о разработке уточненной программы кораблестроения ВМФ - РИА Новости, 10.12.2025
Патрушев рассказал о разработке уточненной программы кораблестроения ВМФ
Разработка уточненной программы кораблестроения ВМФ России до 2050 года сейчас завершается, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T00:39:00+03:00
2025-12-10T00:39:00+03:00
2025-12-10T00:40:00+03:00
россия
николай патрушев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
https://ria.ru/20251125/patrushev-2057313547.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Патрушев рассказал о разработке уточненной программы кораблестроения ВМФ
Патрушев: завершается разработка уточненной программы кораблестроения ВМФ РФ
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Разработка уточненной программы кораблестроения ВМФ России до 2050 года сейчас завершается, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"В настоящее время завершается работа над уточненной программой кораблестроения Военно-Морского Флота России
до 2050 года. После утверждения главой государства она станет основным документом программно-целевого планирования, в котором будет указано конкретное число и характеристики кораблей и объектов военной морской техники, необходимых флоту", - сказал Патрушев
в комментарии газете "Известия
".
Разработанные входящим в состав Морской коллегии Советом по стратегическому развитию Военно-морского флота стратегия развития ВМФ России до 2050 года, а также стратегия развития корабельного состава органов ФСБ
и программа кораблестроения органов ФСБ на этот же период уже утверждены президентом РФ Владимиром Путиным
, напомнил Патрушев.
Путин 30 мая нынешнего года утвердил стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подготовленную по инициативе Морской коллегии. Для выполнения стратегии разработан проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года. Ключевой ее особенностью должно стать планирование полного цикла жизнедеятельности каждого корабля, обеспечение импортонезависимости и технологического суверенитета отечественного кораблестроения, говорил Патрушев в интервью РИА Новости в июле нынешнего года. Необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств, подчеркивал Патрушев ранее.