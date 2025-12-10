Патрушев рассказал о разработке уточненной программы кораблестроения ВМФ

Путин 30 мая нынешнего года утвердил стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подготовленную по инициативе Морской коллегии. Для выполнения стратегии разработан проект уточненной программы кораблестроения Военно-морского флота до 2050 года. Ключевой ее особенностью должно стать планирование полного цикла жизнедеятельности каждого корабля, обеспечение импортонезависимости и технологического суверенитета отечественного кораблестроения, говорил Патрушев в интервью РИА Новости в июле нынешнего года. Необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств, подчеркивал Патрушев ранее.