Путин подписал указ о создании Национального центра судостроения - РИА Новости, 02.12.2025
15:43 02.12.2025 (обновлено: 16:51 02.12.2025)
Путин подписал указ о создании Национального центра судостроения
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра судостроения имени Крылова для координации научных исследований в сфере морской...
россия, санкт-петербург, владимир путин, николай патрушев, курчатовский институт
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Николай Патрушев, Курчатовский институт
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра судостроения имени Крылова для координации научных исследований в сфере морской техники, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"В целях формирования технологической базы инновационной экономики, создания и развития высокотехнологического судостроительного комплекса РФ, повышения эффективности управления научными исследованиями в сфере судостроения и разработки морской техники постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Крыловский государственный научный центр" (Санкт-Петербург) в форме преобразования его в федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова", - говорится в документе.
Путин постановил отпраздновать юбилей завода "Авиастар" в 2026 году
Вчера, 15:38
Отмечается, что основными направлениями деятельности НИИ будут координация и проведение научных исследования в сфере судостроения и разработки морской техники; выполнение цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая создание промышленных образцов; участие в разработке и обосновании программ судостроения; консолидация потенциала ведущих научных организаций для формирования опережающего научно-технического задела и развития прорывных технологий в сфере судостроения и разработки морской техники.
Национальный центр судостроения должен стать фундаментом для разработки новых передовых технологий в этой области, подчеркивал ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. С появлением этой структуры вырастет координация и эффективность управления научными исследованиями в сфере отечественного кораблестроения и гражданского судостроения, пояснял Патрушев. По его словам, новый НИЦ судостроения станет аналогом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского", которые представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации.
Путин поручил установить звание "Заслуженный работник судостроения"
30 августа, 18:07
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинНиколай ПатрушевКурчатовский институт
 
 
