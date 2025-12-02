Путин подписал указ о создании Национального центра судостроения

Отмечается, что основными направлениями деятельности НИИ будут координация и проведение научных исследования в сфере судостроения и разработки морской техники; выполнение цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая создание промышленных образцов; участие в разработке и обосновании программ судостроения; консолидация потенциала ведущих научных организаций для формирования опережающего научно-технического задела и развития прорывных технологий в сфере судостроения и разработки морской техники.