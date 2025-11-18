https://ria.ru/20251118/modi-2055828927.html
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество Индии и России в морской сфере
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество Индии и России в морской сфере - РИА Новости, 18.11.2025
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество Индии и России в морской сфере
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял помощника президента России Николая Патрушева, сообщив, что обсудил с ним сотрудничество двух стран в морской сфере. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T19:31:00+03:00
2025-11-18T19:31:00+03:00
2025-11-18T19:31:00+03:00
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество Индии и России в морской сфере
Моди сообщил, что обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере