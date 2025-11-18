Рейтинг@Mail.ru
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество Индии и России в морской сфере - РИА Новости, 18.11.2025
19:31 18.11.2025
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество Индии и России в морской сфере
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество Индии и России в морской сфере - РИА Новости, 18.11.2025
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество Индии и России в морской сфере
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял помощника президента России Николая Патрушева, сообщив, что обсудил с ним сотрудничество двух стран в морской сфере. РИА Новости, 18.11.2025
в мире
индия
россия
нью-дели
николай патрушев
нарендра моди
аджит довал
индия
россия
нью-дели
в мире, индия, россия, нью-дели, николай патрушев, нарендра моди, аджит довал
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Николай Патрушев, Нарендра Моди, Аджит Довал
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество Индии и России в морской сфере

Моди сообщил, что обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере

© Фото : Морская коллегия РФПомощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев во время визита в Индию
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев во время визита в Индию - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Морская коллегия РФ
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев во время визита в Индию
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял помощника президента России Николая Патрушева, сообщив, что обсудил с ним сотрудничество двух стран в морской сфере.
"Рад приветствовать Николая Патрушева, помощника президента, председателя Морской коллегии Российской Федерации. Мы провели плодотворные обсуждения вопросов сотрудничества в морской сфере, включая новые возможности взаимодействия в области связи, развития профессиональных навыков, судостроения и "голубой экономики", - написал Моди в соцсети X.
Патрушев прибыл в Нью-Дели в понедельник и ранее провел переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, национальным координатором по морской безопасности Индии Бисваджитом Дасгуптой и министром портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Патрушев и Моди обсудили подготовку российско-индийского саммита
В миреИндияРоссияНью-ДелиНиколай ПатрушевНарендра МодиАджит Довал
 
 
