Патрушев обсудил в Петербурге создание центра судостроения
15:44 22.12.2025 (обновлено: 15:56 22.12.2025)
Патрушев обсудил в Петербурге создание центра судостроения
Патрушев обсудил в Петербурге создание центра судостроения - РИА Новости, 22.12.2025
Патрушев обсудил в Петербурге создание центра судостроения
россия, санкт-петербург, николай патрушев, дмитрий новиков, владимир путин, госдума рф
Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, Дмитрий Новиков, Владимир Путин, Госдума РФ
Патрушев обсудил в Петербурге создание центра судостроения

Патрушев обсудил создание в Петербурге исследовательского центра судостроения

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил в Санкт-Петербурге Крыловский государственный научный центр.
Патрушев встретился с руководством и коллективом учреждения, в ходе встречи обсудил вопросы реализации указа президента РФ о преобразовании ФГУП "Крыловский государственный научный центр" в ФГБУ "Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Патрушев рассказал о разработке уточненной программы кораблестроения ВМФ
10 декабря, 00:39
Он напомнил, что глава государства также поручил правительству РФ в шестимесячный срок решить организационные вопросы, связанные с определением функций, статуса, системы управления и финансового обеспечения Национального исследовательского центра судостроения и внести в Госдуму проект соответствующего федерального закона.
Отдельно Патрушев заслушал доклады заместителя министра промышленности и торговли России Альберта Каримова и генерального директора Крыловского научного центра Дмитрия Новикова.
Патрушев также наградил сотрудников организаций, входящих в структуру Крыловского научного центра.
"За большой вклад в развитие отечественного судостроения и высокий профессионализм коллективам Центрального конструкторского бюро "Балтсудопроект" и Центрального научно-исследовательского института судовой электротехники и технологии объявлена благодарность Морской коллегии Российской Федерации. Поздравляю всех сотрудников и ветеранов этих организаций с наградами", - сказал помощник президента.
Глава Морской коллегии поздравил всех с наступающим Новым годом. "Вам предстоит большая работа, в которой заинтересована не только ваша структура, "Крылова", а заинтересовано практически все судостроение, и военное, и гражданское, и наука в том числе", - резюмировал он.
Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал указ о создании национального центра по судостроению на базе Крыловского государственного научного центра.
Он создается с целью формирования технологической базы инновационной экономики, создания и развития высокотехнологичного судостроительного комплекса РФ, повышения эффективности управления научными исследованиями в сфере судостроения и разработки морской техники.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Патрушев рассказал о преимуществах Трансарктического коридора
25 ноября, 07:34
 
Россия
Санкт-Петербург
Николай Патрушев
Дмитрий Новиков
Владимир Путин
Госдума РФ
 
 
