Патрушев обсудил в Петербурге создание центра судостроения
Патрушев обсудил в Петербурге создание центра судостроения - РИА Новости, 22.12.2025
Патрушев обсудил в Петербурге создание центра судостроения
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил в Санкт-Петербурге Крыловский государственный научный центр. РИА Новости, 22.12.2025
Патрушев обсудил в Петербурге создание центра судостроения
Патрушев обсудил создание в Петербурге исследовательского центра судостроения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил в Санкт-Петербурге Крыловский государственный научный центр.
Патрушев
встретился с руководством и коллективом учреждения, в ходе встречи обсудил вопросы реализации указа президента РФ
о преобразовании ФГУП "Крыловский государственный научный центр" в ФГБУ "Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова".
Он напомнил, что глава государства также поручил правительству РФ в шестимесячный срок решить организационные вопросы, связанные с определением функций, статуса, системы управления и финансового обеспечения Национального исследовательского центра судостроения и внести в Госдуму
проект соответствующего федерального закона.
Отдельно Патрушев заслушал доклады заместителя министра промышленности и торговли России Альберта Каримова и генерального директора Крыловского научного центра Дмитрия Новикова
.
Патрушев также наградил сотрудников организаций, входящих в структуру Крыловского научного центра.
"За большой вклад в развитие отечественного судостроения и высокий профессионализм коллективам Центрального конструкторского бюро "Балтсудопроект" и Центрального научно-исследовательского института судовой электротехники и технологии объявлена благодарность Морской коллегии Российской Федерации. Поздравляю всех сотрудников и ветеранов этих организаций с наградами", - сказал помощник президента.
Глава Морской коллегии поздравил всех с наступающим Новым годом. "Вам предстоит большая работа, в которой заинтересована не только ваша структура, "Крылова", а заинтересовано практически все судостроение, и военное, и гражданское, и наука в том числе", - резюмировал он.
Президент России Владимир Путин
2 декабря подписал указ о создании национального центра по судостроению на базе Крыловского государственного научного центра.
Он создается с целью формирования технологической базы инновационной экономики, создания и развития высокотехнологичного судостроительного комплекса РФ, повышения эффективности управления научными исследованиями в сфере судостроения и разработки морской техники.