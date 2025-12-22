Патрушев обсудил в Петербурге создание центра судостроения

"За большой вклад в развитие отечественного судостроения и высокий профессионализм коллективам Центрального конструкторского бюро "Балтсудопроект" и Центрального научно-исследовательского института судовой электротехники и технологии объявлена благодарность Морской коллегии Российской Федерации. Поздравляю всех сотрудников и ветеранов этих организаций с наградами", - сказал помощник президента.

Глава Морской коллегии поздравил всех с наступающим Новым годом. "Вам предстоит большая работа, в которой заинтересована не только ваша структура, "Крылова", а заинтересовано практически все судостроение, и военное, и гражданское, и наука в том числе", - резюмировал он.