"Все сожжем". В Польше выступили с угрозами в адрес Калининграда

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области из-за мнимой угрозы со стороны России, заявил бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в беседе с порталом Fakt.
"За многие годы мы в армии привыкли, что Калининград — это некий бункер. <…> Сегодня нужно четко сказать русским: мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать", — сказал он.
"Если будем вынуждены это сделать, то сделаем это с полной решимостью — на расстоянии 300 километров все сожжем, а на дистанции 900 километров подожжем. Это четкий сигнал", — добавил Громадзинский.
В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области. По словам генерала, страны блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у страны сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.
В начале ноября замглавы МИД Александр Глушко в интервью газете "Известия" заявил, что НАТО разрабатывает механизмы блокады Калининградской области. По словам дипломата, Россия в ответ намерена использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и собственных интересов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. Он расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
