На цифровой верфи в Петрозаводске заложили кили первых судов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Церемония закладки килей двух самоходных грунтоотвозных шаланд прошла на первой в России цифровой верфи в Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ), в мероприятии приняли участие помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщает пресс-служба главы региона.

Первые из шести судов строятся по заказу ФГУП "Росморпорт" и предназначены для приема, транспортировки и разгрузки грунта на подводных отвалах в Азовском и Черном морях. Грунтоотвозные шаланды, которые строятся на цифровой верфи, рассчитаны на экипаж из 6 человек. Для улучшения маневренных характеристик суда оснащены носовым подруливающим устройством.

Инвестиционный проект по модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода, результатом которого стало появление первой в стране цифровой верфи, удалось реализовать при кураторстве Патрушева, отмечают в пресс-службе.

Новые цеха ОССЗ предназначены для строительства сухогрузов, в том числе смешанного типа "река-море", судов технического флота и буксиров, включая суда ледового класса. Центр компетенций цифрового судостроения может быть использован в качестве прототипа для других проектов судостроительных заводов страны.

Сейчас на производственных площадках ОССЗ идет строительство 13 судов, два из них были спущены на воду в этом году.

"Цифровая верфь дала нашему заводу третью жизнь. Это и есть будущее отечественного судостроения, когда в одном огромном цехе строится сразу несколько судов. Огромное спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что именно Карелии доверено первой воплотить идею цифровой верфи в российском судостроении. Это не только экономика и новые рабочие места, но и продолжение промышленной истории, которой мы гордимся", – приводит пресс-служба главы Карелии слова Парфенчикова.