Рейтинг@Mail.ru
На цифровой верфи в Петрозаводске заложили кили первых судов - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/kareliya-2062178531.html
На цифровой верфи в Петрозаводске заложили кили первых судов
На цифровой верфи в Петрозаводске заложили кили первых судов - РИА Новости, 15.12.2025
На цифровой верфи в Петрозаводске заложили кили первых судов
Церемония закладки килей двух самоходных грунтоотвозных шаланд прошла на первой в России цифровой верфи в Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ),... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:45:00+03:00
2025-12-15T16:45:00+03:00
республика карелия
николай патрушев
игорь руденя
петрозаводск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913710044_0:389:2950:2048_1920x0_80_0_0_85f1c322977eebd4e926ea7955cfec6f.jpg
республика карелия
петрозаводск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913710044_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_d3297a506a063d614ad2e1ffaab801fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика карелия, николай патрушев, игорь руденя, петрозаводск
Республика Карелия, Николай Патрушев, Игорь Руденя, Петрозаводск
На цифровой верфи в Петрозаводске заложили кили первых судов

В Карелии заложили кили двух самоходных шаланд на цифровой верфи

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкПетрозаводск
Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
Петрозаводск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Церемония закладки килей двух самоходных грунтоотвозных шаланд прошла на первой в России цифровой верфи в Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ), в мероприятии приняли участие помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщает пресс-служба главы региона.
Первые из шести судов строятся по заказу ФГУП "Росморпорт" и предназначены для приема, транспортировки и разгрузки грунта на подводных отвалах в Азовском и Черном морях. Грунтоотвозные шаланды, которые строятся на цифровой верфи, рассчитаны на экипаж из 6 человек. Для улучшения маневренных характеристик суда оснащены носовым подруливающим устройством.
Инвестиционный проект по модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода, результатом которого стало появление первой в стране цифровой верфи, удалось реализовать при кураторстве Патрушева, отмечают в пресс-службе.
Новые цеха ОССЗ предназначены для строительства сухогрузов, в том числе смешанного типа "река-море", судов технического флота и буксиров, включая суда ледового класса. Центр компетенций цифрового судостроения может быть использован в качестве прототипа для других проектов судостроительных заводов страны.
Сейчас на производственных площадках ОССЗ идет строительство 13 судов, два из них были спущены на воду в этом году.
"Цифровая верфь дала нашему заводу третью жизнь. Это и есть будущее отечественного судостроения, когда в одном огромном цехе строится сразу несколько судов. Огромное спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что именно Карелии доверено первой воплотить идею цифровой верфи в российском судостроении. Это не только экономика и новые рабочие места, но и продолжение промышленной истории, которой мы гордимся", – приводит пресс-служба главы Карелии слова Парфенчикова.
В ходе визита на предприятие Патрушев и Руденя ознакомились с работой новых цехов и обсудили новый этап модернизации завода – на эти цели ОССЗ уже выделены денежные средства. Как отметил директор завода Владимир Майзус, в понедельник был подписан контракт на производство строительно-монтажных работ.
 
Республика КарелияНиколай ПатрушевИгорь РуденяПетрозаводск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала