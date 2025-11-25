Патрушев указал на проблемы, сдерживающие развитие судоходства на реке Лене

ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев указал на ряд проблем, сдерживающих развитие судоходства на реке Лене и ее притоках.

"Сегодня сформировался ряд проблем, сдерживающих развитие речного судоходства на реке Лене и ее притоках. Ухудшение судоходных параметров рек Ленского бассейна существенно снижает возможности использования их транспортного потенциала", - сказал Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.

В частности, отсутствие достаточного числа земснарядов и невозможность выполнения дноуглубительных работ в необходимом объеме не позволяют обеспечить требуемые глубины и использовать суда типа "река-море" большой грузоподъемности.

"(Это - ред.) ограничивает пропускную способность водных путей Ленского бассейна, приводит к удорожанию северного завоза и сдерживает экономическое развитие региона", - пояснил помощник президента РФ

Не менее значимой проблемой, по словам Патрушева, является высокий износ инфраструктуры речных портов и причалов, который на отдельных объектах составляет 80%.

"В некоторых случаях выгрузка производится на необорудованный берег", - добавил глава Морколлегии.

Вместе с тем, судоходство в Ленском бассейне - это не только экономическая деятельность, это система жизнеобеспечения огромного макрорегиона, отметил он.