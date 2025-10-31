Рейтинг@Mail.ru
11:16 31.10.2025 (обновлено: 11:47 31.10.2025)
СМИ: страна НАТО готовится к конфликту с Россией в ключевом регионе
Дания ведет в Гренландии подготовку к возможному конфликту с Россией, пишет Bloomberg. РИА Новости, 31.10.2025
в мире, россия, дания, николай патрушев, нато, гренландия
В мире, Россия, Дания, Николай Патрушев, НАТО, Гренландия
© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дания ведет в Гренландии подготовку к возможному конфликту с Россией, пишет Bloomberg.
"Дания провела в сентябре самые крупные учения в Гренландии. Если предыдущие были направлены на организацию спасательных операций и выполнение гражданских задач, то эти учения были направлены на подготовку к войне", — говорится в публикации.
В материале отметили, что в Дании ожидают смещения внимания Москвы с Украины на Арктический регион после окончания боевых действий: в таком случае Россия, как считает датская разведка, будет представлять прямую угрозу НАТО.
Помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев в октябре заявил, что Запад использует экологическую проблематику для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания России в Арктике.
Член госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин также в этом месяце заявлял, что арктический материк стал полем политической битвы между Россией и НАТО.
В миреРоссияДанияНиколай ПатрушевНАТОГренландия
 
 
