20:29 17.11.2025
Индия и Россия намерены построить эффективное морское партнерство
Индия и Россия намерены построить эффективное и стабильное морское партнерство, заявило министерство портов Индии по итогам консультаций главы ведомства...
в мире, индия, россия, нью-дели, николай патрушев, аджит довал, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Николай Патрушев, Аджит Довал, Нарендра Моди
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя - РИА Новости. Индия и Россия намерены построить эффективное и стабильное морское партнерство, заявило министерство портов Индии по итогам консультаций главы ведомства Сарбананды Соновала и помощника президента России, председателя Морской коллегии России Николая Патрушева.
Патрушев прибыл в Нью-Дели в понедельник и провел переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, национальным координатором по морской безопасности Индии Бисваджитом Дасгуптой и министром портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом.
"В ходе переговоров было подтверждено глубокое и прочное, особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией, основанное на взаимном доверии, уважении и общем видении долгосрочного экономического и стратегического сотрудничества... В ходе переговоров обсуждались различные вопросы, включая судостроение, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, а также возможности взаимодействия", - заявило министерство, добавив, что стороны отметили твердую позицию премьер-министра Нарендры Моди и президента Владимира Путина, которая продолжает формировать расширяющееся российско-индийское партнерство.
Индийское ведомство отметило, что стороны выразили удовлетворение всесторонними и перспективными переговорами и подтвердили свою приверженность углублению сотрудничества в области судостроения, развития портов, морской логистики, операций в Арктике, исследований и подготовки кадров.
"Встреча завершилась общей решимостью построить более устойчивое, эффективное и стабильное морское партнерство, которое будет способствовать долгосрочному процветанию обеих стран и укреплять региональные и глобальные связи", - добавили в министерстве портов Индии.
Железнодорожные вагоны - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Груздев заявил об интересе России к сотрудничеству с Индией в области ж/д
