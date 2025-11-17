Индия и Россия намерены построить эффективное морское партнерство

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя - РИА Новости. Индия и Россия намерены построить эффективное и стабильное морское партнерство, заявило министерство портов Индии по итогам консультаций главы ведомства Сарбананды Соновала и помощника президента России, председателя Морской коллегии России Николая Патрушева.

"Встреча завершилась общей решимостью построить более устойчивое, эффективное и стабильное морское партнерство, которое будет способствовать долгосрочному процветанию обеих стран и укреплять региональные и глобальные связи", - добавили в министерстве портов Индии.