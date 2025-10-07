https://ria.ru/20251007/rossiya-2046873492.html
Патрушев обвинил Запад в сдерживании России в Арктике
Патрушев обвинил Запад в сдерживании России в Арктике - РИА Новости, 07.10.2025
Патрушев обвинил Запад в сдерживании России в Арктике
Запад использует экологическую проблематику для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания России в Арктике, заявил помощник президента... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:18:00+03:00
2025-10-07T16:18:00+03:00
2025-10-07T16:18:00+03:00
россия
арктика
николай патрушев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
https://ria.ru/20251006/nato-2046723206.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, николай патрушев, в мире
Россия, Арктика, Николай Патрушев, В мире
Патрушев обвинил Запад в сдерживании России в Арктике
Патрушев: Запад использует экологический вопрос для сдерживания России в Арктике
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Запад использует экологическую проблематику для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания России в Арктике, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
На заседании научно-экспертного совета Морской коллегии Патрушев
указал, что Россию
все чаще критикуют за экологическое состояние арктических территорий, якобы существенно ухудшающееся вследствие активной хозяйственной деятельности.
"Фактически экологическая проблематика стала для западных стран инструментом для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания деятельности России в Арктике", - подчеркнул он.
В связи с этим на повестке заседания совета будет вопрос, связанный с защитой природной среды Арктической зоны России с учетом развития Трансарктического транспортного коридора и промышленного освоения минерально-сырьевых ресурсов Заполярья, резюмировал помощник президента.