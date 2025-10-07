Рейтинг@Mail.ru
Патрушев обвинил Запад в сдерживании России в Арктике
16:18 07.10.2025
Патрушев обвинил Запад в сдерживании России в Арктике
Патрушев обвинил Запад в сдерживании России в Арктике
Запад использует экологическую проблематику для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания России в Арктике, заявил помощник президента... РИА Новости, 07.10.2025
Патрушев обвинил Запад в сдерживании России в Арктике

Патрушев: Запад использует экологический вопрос для сдерживания России в Арктике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Запад использует экологическую проблематику для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания России в Арктике, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
На заседании научно-экспертного совета Морской коллегии Патрушев указал, что Россию все чаще критикуют за экологическое состояние арктических территорий, якобы существенно ухудшающееся вследствие активной хозяйственной деятельности.
"Фактически экологическая проблематика стала для западных стран инструментом для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания деятельности России в Арктике", - подчеркнул он.
В связи с этим на повестке заседания совета будет вопрос, связанный с защитой природной среды Арктической зоны России с учетом развития Трансарктического транспортного коридора и промышленного освоения минерально-сырьевых ресурсов Заполярья, резюмировал помощник президента.
Эксперт назвал Арктику полем битвы между Россией и НАТО
Вчера, 21:13
Эксперт назвал Арктику полем битвы между Россией и НАТО
