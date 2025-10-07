Патрушев обвинил Запад в сдерживании России в Арктике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Запад использует экологическую проблематику для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания России в Арктике, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

На заседании научно-экспертного совета Морской коллегии Патрушев указал, что Россию все чаще критикуют за экологическое состояние арктических территорий, якобы существенно ухудшающееся вследствие активной хозяйственной деятельности.

"Фактически экологическая проблематика стала для западных стран инструментом для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания деятельности России в Арктике", - подчеркнул он.