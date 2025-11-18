Рейтинг@Mail.ru
Патрушев и Моди обсудили подготовку российско-индийского саммита - РИА Новости, 18.11.2025
16:34 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/patrushev-2055779664.html
Патрушев и Моди обсудили подготовку российско-индийского саммита
Патрушев и Моди обсудили подготовку российско-индийского саммита
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку предстоящего в начале... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:34:00+03:00
2025-11-18T16:34:00+03:00
в мире
россия
индия
нью-дели
николай патрушев
нарендра моди
в мире, россия, индия, нью-дели, николай патрушев, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Нью-Дели, Николай Патрушев, Нарендра Моди
© Фото : Морская коллегия РФПомощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев во время визита в Индию
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев во время визита в Индию - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Морская коллегия РФ
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев во время визита в Индию
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку предстоящего в начале декабря российско-индийского саммита, сообщила пресс-служба Морской коллегии.
Моди во вторник принял Патрушева в Нью-Дели, обсуждалось сотрудничество России и Индии в морской сфере.
"Отдельно затронута подготовка намеченного на начало декабря российско-индийского саммита", - говорится в сообщении.
В миреРоссияИндияНью-ДелиНиколай ПатрушевНарендра Моди
 
 
