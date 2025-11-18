https://ria.ru/20251118/patrushev-2055779664.html
Патрушев и Моди обсудили подготовку российско-индийского саммита
Патрушев и Моди обсудили подготовку российско-индийского саммита - РИА Новости, 18.11.2025
Патрушев и Моди обсудили подготовку российско-индийского саммита
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку предстоящего в начале... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:34:00+03:00
2025-11-18T16:34:00+03:00
2025-11-18T16:34:00+03:00
в мире
россия
индия
нью-дели
николай патрушев
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055642857_0:47:720:452_1920x0_80_0_0_400e8d21b3c4766822eebb9dfa254c9b.jpg
https://ria.ru/20250925/patrushev-2044378653.html
россия
индия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055642857_25:0:718:520_1920x0_80_0_0_ea813794841f4725f6782f45d34e2568.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, нью-дели, николай патрушев, нарендра моди
В мире, Россия, Индия, Нью-Дели, Николай Патрушев, Нарендра Моди
Патрушев и Моди обсудили подготовку российско-индийского саммита
Патрушев и Моди обсудили подготовку намеченного на декабрь саммита РФ и Индии