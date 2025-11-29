Финал чемпионата "Профессионалы" стартовал в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в субботу стартовал финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по блокам компетенций "образование", "сервис", "производство" и "инженерные технологии", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

Участников приветствовали заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко. Приветственные телеграммы направили помощник президента РФ Николай Патрушев и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Соревновательная программа чемпионата "Профессионалы" будет организована на площадках КВЦ "Экспофорум" и аэропорта Пулково по 27 компетенциям в основной возрастной категории и по трем компетенциям категории "юниоры".

Деловая программа чемпионата пройдет с 30 ноября по трем трекам: "Кадры и образование", "Воспитание человека труда" и "Технологии и инновации". Все они объединены темой "Всероссийское чемпионатное движение – экосистема лидеров профессионального мастерства".

Чемпионат завершится 4 декабря торжественной церемонией награждения и чествования победителей и призеров финала.

Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тыс. рублей в зависимости от занятого места.