Патрушев назвал наиболее острую проблему судоходства в Ленском бассейне

ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Устаревший флот является наиболее острой проблемой, сдерживающей развитие судоходства в Ленском бассейне, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.