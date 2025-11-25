Рейтинг@Mail.ru
Патрушев назвал наиболее острую проблему судоходства в Ленском бассейне
07:40 25.11.2025 (обновлено: 07:46 25.11.2025)
Патрушев назвал наиболее острую проблему судоходства в Ленском бассейне
Патрушев назвал наиболее острую проблему судоходства в Ленском бассейне
Устаревший флот является наиболее острой проблемой, сдерживающей развитие судоходства в Ленском бассейне, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии... РИА Новости, 25.11.2025
Новости
россия, николай патрушев
Россия, Николай Патрушев
Патрушев: наиболее острой проблемой судоходства на Лене является устаревший флот

ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Устаревший флот является наиболее острой проблемой, сдерживающей развитие судоходства в Ленском бассейне, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.
"Наиболее острой проблемой, сдерживающей развитие судоходства в Ленском бассейне, является неудовлетворительное состояние флота, значительная часть которого весьма устарела", - сказал Патрушев.
По его словам, критический срок эксплуатации превышен более чем у половины речных судов. "Темпы списания флота в 4,5 раза опережают темпы его пополнения. В результате текущая потребность региона в обновлении судов составят около 300 единиц", - пояснил глава Морской коллегии России.
Помощник президента РФ также добавил, что руководство Якутии принимает меры, направленные на решение этой проблемы: за счет средств республиканского бюджета развиваются судостроительные мощности.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Патрушев рассказал о преимуществах Трансарктического коридора
Вчера, 07:34
 
Россия
Николай Патрушев
 
 
