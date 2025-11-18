Рейтинг@Mail.ru
Патрушев и Моди обсудили сотрудничество России и Индии в морской сфере - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 18.11.2025 (обновлено: 16:31 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/sotrudnichestvo-2055777114.html
Патрушев и Моди обсудили сотрудничество России и Индии в морской сфере
Патрушев и Моди обсудили сотрудничество России и Индии в морской сфере - РИА Новости, 18.11.2025
Патрушев и Моди обсудили сотрудничество России и Индии в морской сфере
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял помощника президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева в Нью-Дели, они обсудили... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:30:00+03:00
2025-11-18T16:31:00+03:00
россия
индия
нью-дели
нарендра моди
николай патрушев
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055643239_0:51:721:456_1920x0_80_0_0_1f0623badc19715e45e89f09ab2a05b9.jpg
https://ria.ru/20251118/sammit-2055776370.html
россия
индия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055643239_0:0:693:520_1920x0_80_0_0_13917923ef2a1584b2961404cb6d8aff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, нью-дели, нарендра моди, николай патрушев, политика
Россия, Индия, Нью-Дели, Нарендра Моди, Николай Патрушев, Политика
Патрушев и Моди обсудили сотрудничество России и Индии в морской сфере

Патрушев и Моди обсудили в Нью-Дели сотрудничество РФ и Индии в морской сфере

© Фото : Морская коллегия РФПомощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел в Нью-Дели российско-индийские консультации по взаимодействию в морской сфере
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел в Нью-Дели российско-индийские консультации по взаимодействию в морской сфере - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Морская коллегия РФ
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел в Нью-Дели российско-индийские консультации по взаимодействию в морской сфере
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял помощника президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева в Нью-Дели, они обсудили сотрудничество в морской сфере, сообщила пресс-служба Морской коллегии РФ.
"Нарендра Моди и Николай Патрушев обсудили различные вопросы российско-индийского сотрудничества, прежде всего в морской сфере. Подчеркнута взаимная заинтересованность в углублении взаимодействия двух стран с целью укрепления морского потенциала России и Индии", - говорится в сообщении.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев во время визита в Индию - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Моди и Патрушев обсудили подготовку российско-индийского саммита
Вчера, 16:27
 
РоссияИндияНью-ДелиНарендра МодиНиколай ПатрушевПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала