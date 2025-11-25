Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о преимуществах Трансарктического коридора - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 25.11.2025 (обновлено: 07:40 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/patrushev-2057313547.html
Патрушев рассказал о преимуществах Трансарктического коридора
Патрушев рассказал о преимуществах Трансарктического коридора - РИА Новости, 25.11.2025
Патрушев рассказал о преимуществах Трансарктического коридора
Трансарктический транспортный коридор повысит эффективность доставки грузов на Крайний Север, а также их транспортировку из Заполярья в другие регионы России и... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T07:34:00+03:00
2025-11-25T07:40:00+03:00
экономика
россия
уральский
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg
https://ria.ru/20251125/patrushev-2057313380.html
https://ria.ru/20251007/patrushev-2046873333.html
россия
уральский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_65:0:2154:1567_1920x0_80_0_0_375582fc5e38f8fc972e7cf6a46106b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, уральский, николай патрушев
Экономика, Россия, Уральский, Николай Патрушев
Патрушев рассказал о преимуществах Трансарктического коридора

Патрушев: трансарктический коридор повысит эффективность доставки грузов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Трансарктический транспортный коридор повысит эффективность доставки грузов на Крайний Север, а также их транспортировку из Заполярья в другие регионы России и на экспорт, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.
Патрушев пояснил, что в целях достижения связанности и повышения эффективности использования экономического потенциала территорий Арктической зоны России, Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов формируется Трансарктический транспортный коридор.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Патрушев указал на проблемы, сдерживающие развитие судоходства на реке Лене
Вчера, 07:32
"За счет взаимоувязанной работы всех видов транспорта и бесшовной логистики этот транспортный маршрут повысит эффективность доставки грузов в районы Крайнего Севера, а также их транспортировку из Заполярья в другие регионы нашей страны и на экспорт", - отметил он.
Для этого, по словам помощника президента РФ, необходимо обеспечить комплексное развитие транспортной инфраструктуры, сопряжение работы морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта, повышение экономической эффективности перевозок.
"Важнейшим элементом Трансарктического коридора должны стать водные пути крупнейших сибирских рек и организация конкурентоспособной работы речного транспорта на внутренних водных путях, в том числе Арктической зоны России", - подчеркнул глава Морской коллегии.
Патрушев уточнил, что ключевой целью развития транспортного комплекса РФ является создание транспортной системы, позволяющей эффективно перемещать грузы и пассажиров. Важную роль в этом играют морской и речной транспорт, обеспечивающий экономическое развитие страны, особенно северных регионов. В связи с этим в ходе совещания будут обсуждаться вопросы перевозок грузов в Ленском бассейне.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Патрушев назвал одну из ключевых целей политики России в Арктической зоне
7 октября, 16:17
 
ЭкономикаРоссияУральскийНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала