Патрушев рассказал о преимуществах Трансарктического коридора

ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Трансарктический транспортный коридор повысит эффективность доставки грузов на Крайний Север, а также их транспортировку из Заполярья в другие регионы России и на экспорт, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.

Патрушев пояснил, что в целях достижения связанности и повышения эффективности использования экономического потенциала территорий Арктической зоны России , Северо-Западного, Уральского , Сибирского и Дальневосточного федеральных округов формируется Трансарктический транспортный коридор.

"За счет взаимоувязанной работы всех видов транспорта и бесшовной логистики этот транспортный маршрут повысит эффективность доставки грузов в районы Крайнего Севера, а также их транспортировку из Заполярья в другие регионы нашей страны и на экспорт", - отметил он.

Для этого, по словам помощника президента РФ, необходимо обеспечить комплексное развитие транспортной инфраструктуры, сопряжение работы морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта, повышение экономической эффективности перевозок.

"Важнейшим элементом Трансарктического коридора должны стать водные пути крупнейших сибирских рек и организация конкурентоспособной работы речного транспорта на внутренних водных путях, в том числе Арктической зоны России", - подчеркнул глава Морской коллегии.