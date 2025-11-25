Патрушев рассказал о преимуществах Трансарктического коридора

https://ria.ru/20251125/patrushev-2057313547.html
ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Трансарктический транспортный коридор повысит эффективность доставки грузов на Крайний Север, а также их транспортировку из Заполярья в другие регионы России и на экспорт, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам грузоперевозок в Ленском бассейне.
пояснил, что в целях достижения связанности и повышения эффективности использования экономического потенциала территорий Арктической зоны России
, Северо-Западного, Уральского
, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов формируется Трансарктический транспортный коридор.
"За счет взаимоувязанной работы всех видов транспорта и бесшовной логистики этот транспортный маршрут повысит эффективность доставки грузов в районы Крайнего Севера, а также их транспортировку из Заполярья в другие регионы нашей страны и на экспорт", - отметил он.
Для этого, по словам помощника президента РФ, необходимо обеспечить комплексное развитие транспортной инфраструктуры, сопряжение работы морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта, повышение экономической эффективности перевозок.
"Важнейшим элементом Трансарктического коридора должны стать водные пути крупнейших сибирских рек и организация конкурентоспособной работы речного транспорта на внутренних водных путях, в том числе Арктической зоны России", - подчеркнул глава Морской коллегии.
Патрушев уточнил, что ключевой целью развития транспортного комплекса РФ является создание транспортной системы, позволяющей эффективно перемещать грузы и пассажиров. Важную роль в этом играют морской и речной транспорт, обеспечивающий экономическое развитие страны, особенно северных регионов. В связи с этим в ходе совещания будут обсуждаться вопросы перевозок грузов в Ленском бассейне.