Новый маршрут "Север-Юг" в разы удешевит контейнерные перевозки

ЯКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Новый маршрут транспортного коридора "Север-Юг", который соединит Китай с Якутией по железной дороге, в разы удешевит контейнерные перевозки грузов и сократит путь на несколько тысяч километров, заявил глава Якутии Айсен Николаев на пленарном заседании IV Северного форума по устойчивому развитию.
Северный форум по устойчивому развитию - ежегодная международная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики, включена в программу председательства России в Арктическом совете. Четвертый форум собрал в Якутске более 100 экспертов из семи стран, среди гостей 11 послов доброй воли.
Глава республики на пленарном заседании форума рассказал о крупных инвестиционных проектах, направленных на развитие Арктики и Якутии.
Он отметил, что во время рабочего визита помощника президента РФ, главы Морской коллегии Николая Патрушева в Якутске состоялось заседание, на котором рассматривались вопросы нового трансарктического маршрута по коридору Север-Юг. Инфраструктурный узел соединит китайский город Мохэ с Амурской областью с помощью железных и автомобильных дорог.
"Мы уже рассматриваем возможности железнодорожного транспорта доставлять грузы до Нижнего Бестяха, это напротив Якутска. Здесь сделаем перевалку на корабле класса "река-море". Дальше уже по реке Лена довозить грузы до глубоководного порта Найба, который будет строиться. Очень интересные экономические эффекты: путь на несколько тысяч километров короче, перевозка контейнеров тоже гораздо дешевле. Скорость доставки, безусловно, тоже быстрее. Так как основная часть этой инфраструктуры уже осознана, мы сейчас с Амурской областью, с провинцией Хэйлунцзян, с "Российскими железными дорогами", "Росатомом" уже плотно работаем над состыковкой всех этих фрагментов, для того чтобы этот путь очень важный для Якутии начал работать уже в ближайшие годы. Вначале, конечно, это будет небольшое количество грузов, где-то порядка 1-3 миллионов тонн. Ну а в дальнейшем, мы думаем, что внутри десятилетия мы можем этот грузопоток поднять до 20 миллионов тонн", - рассказал глава Якутии.
Николаев на полях "Транспортной недели – 2025" сообщил РИА Новости о возобновлении работы пограничного перехода Джалинда – Мохэ, предстоит восстановление железнодорожных путей, порядка 65 километров дороги Сковородино – Рейново до самой границы. В дальнейшем, после строительства нового моста через Амур, откроется возможность прямого выхода продукции Якутии и Амурской области на рынок Китая.