Новый маршрут "Север-Юг" в разы удешевит контейнерные перевозки

ЯКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Новый маршрут транспортного коридора "Север-Юг", который соединит Китай с Якутией по железной дороге, в разы удешевит контейнерные перевозки грузов и сократит путь на несколько тысяч километров, заявил глава Якутии Айсен Николаев на пленарном заседании IV Северного форума по устойчивому развитию.