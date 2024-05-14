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Биография Игоря Левитина - РИА Новости, 14.05.2024
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13:25 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/levitin-1945854672.html
Биография Игоря Левитина
Биография Игоря Левитина - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Игоря Левитина
Советник президента России, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Евгеньевич Левитин родился 21... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:25
2024-05-14T13:25
справки
игорь левитин
россия
одесская область
украина
московская железная дорога
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Советник президента России, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Евгеньевич Левитин родился 21 февраля 1952 года в поселке Цебриково Одесской области Украинской ССР (ныне Украина).В 1973 году окончил Ленинградское высшее командное училище железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе (ныне Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения), в 1983 году – Военную академию тыла и транспорта (ныне Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева) по специальности "инженер путей сообщения". Кандидат экономических наук (2008). В 1973-1976 годах служил в Одесском военном округе на Приднестровской железной дороге, в 1976-1980 годах – в Южной группе войск.В 1983-1985 годах занимал пост военного коменданта железнодорожного участка и станции Ургал на Байкало-Амурской магистрали.В 1985-1994 годах занимал должности военного коменданта участка, начальника отдела воинских перевозок, заместителя начальника военных сообщений Московской железной дороги.В 1996-2004 годах работал в ЗАО "Северстальтранс", с 1998 года – заместитель генерального директора компании. Курировал тему транспортного машиностроения, железнодорожных перевозок и работу морских портов.9 марта 2004 года Левитин был назначен министром транспорта и связи РФ.C 20 мая 2004 года занимал должность министра транспорта РФ.C 21 мая 2012 года – советник президента РФ.2 сентября 2013 года Игорь Левитин был назначен помощником президента РФ.13 июня 2018 года Левитин был переназначен помощником президента РФ.14 мая 2024 года Игорь Левитин был назначен советником президента России (отдельным указом президента РФ на Левитина возложены обязанности специального представителя президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта). Секретарь Государственного Совета РФ.Председатель комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Член совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Первый вице-президент Олимпийского комитета России.Член Морской коллегии при правительстве РФ.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2013). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2009) и III (2012) степеней, медалью Столыпина II степени (2010), медалью "За развитие железных дорог" (2008) и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
одесская область
украина
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96
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справки, игорь левитин, россия, одесская область, украина, московская железная дорога
Справки, Игорь Левитин, Россия, Одесская область, Украина, Московская железная дорога

Биография Игоря Левитина

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкИгорь Левитин
Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Игорь Левитин
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Советник президента России, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Евгеньевич Левитин родился 21 февраля 1952 года в поселке Цебриково Одесской области Украинской ССР (ныне Украина).
В 1973 году окончил Ленинградское высшее командное училище железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе (ныне Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения), в 1983 году – Военную академию тыла и транспорта (ныне Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева) по специальности "инженер путей сообщения".
Кандидат экономических наук (2008).
В 1973-1976 годах служил в Одесском военном округе на Приднестровской железной дороге, в 1976-1980 годах – в Южной группе войск.
В 1983-1985 годах занимал пост военного коменданта железнодорожного участка и станции Ургал на Байкало-Амурской магистрали.
В 1985-1994 годах занимал должности военного коменданта участка, начальника отдела воинских перевозок, заместителя начальника военных сообщений Московской железной дороги.
В 1996-2004 годах работал в ЗАО "Северстальтранс", с 1998 года – заместитель генерального директора компании. Курировал тему транспортного машиностроения, железнодорожных перевозок и работу морских портов.
9 марта 2004 года Левитин был назначен министром транспорта и связи РФ.
C 20 мая 2004 года занимал должность министра транспорта РФ.
C 21 мая 2012 года – советник президента РФ.
2 сентября 2013 года Игорь Левитин был назначен помощником президента РФ.
13 июня 2018 года Левитин был переназначен помощником президента РФ.
14 мая 2024 года Игорь Левитин был назначен советником президента России (отдельным указом президента РФ на Левитина возложены обязанности специального представителя президента России по международному сотрудничеству в сфере транспорта).
Секретарь Государственного Совета РФ.
Председатель комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Член совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Первый вице-президент Олимпийского комитета России.
Член Морской коллегии при правительстве РФ.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2013).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2009) и III (2012) степеней, медалью Столыпина II степени (2010), медалью "За развитие железных дорог" (2008) и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиИгорь ЛевитинРоссияОдесская областьУкраинаМосковская железная дорога
 
 
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