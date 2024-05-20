https://ria.ru/20240520/putin-1947073994.html

СМИ: советник президента сообщил, что Путин следит за новостями из Ирана

СМИ: советник президента сообщил, что Путин следит за новостями из Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: советник президента сообщил, что Путин следит за новостями из Ирана

Советник президента России Игорь Левитин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, заявил, что президент России Владимир... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T00:49

2024-05-20T00:49

2024-05-20T00:49

в мире

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иран

игорь левитин

владимир путин

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Советник президента России Игорь Левитин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, заявил, что президент России Владимир Путин внимательно следит за новостями о совершившем жёсткую посадку вертолёте с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, все мощности в РФ готовы помочь Ирану, сообщает телерадиокорпорация IRIB. "Путин с самого начала после происшествия с вертолётом с президентом Ирана внимательно следит за новостями. Все мощности России готовы помочь Ирану", - приводит IRIB слова Левитина. Мохбер поблагодарил РФ за готовность помочь и выразил надежду вскоре получить хорошие новости о вертолете с Раиси. Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947071443.html

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в мире, россия, иран, игорь левитин, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана