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СМИ: советник президента сообщил, что Путин следит за новостями из Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
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00:49 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/putin-1947073994.html
СМИ: советник президента сообщил, что Путин следит за новостями из Ирана
СМИ: советник президента сообщил, что Путин следит за новостями из Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: советник президента сообщил, что Путин следит за новостями из Ирана
Советник президента России Игорь Левитин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, заявил, что президент России Владимир... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T00:49
2024-05-20T00:49
в мире
россия
иран
игорь левитин
владимир путин
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Советник президента России Игорь Левитин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, заявил, что президент России Владимир Путин внимательно следит за новостями о совершившем жёсткую посадку вертолёте с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, все мощности в РФ готовы помочь Ирану, сообщает телерадиокорпорация IRIB. "Путин с самого начала после происшествия с вертолётом с президентом Ирана внимательно следит за новостями. Все мощности России готовы помочь Ирану", - приводит IRIB слова Левитина. Мохбер поблагодарил РФ за готовность помочь и выразил надежду вскоре получить хорошие новости о вертолете с Раиси. Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947071443.html
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в мире, россия, иран, игорь левитин, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Россия, Иран, Игорь Левитин, Владимир Путин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
СМИ: советник президента сообщил, что Путин следит за новостями из Ирана

IRIB: советник президента Левитин заявил, что Путин следит за новостями из Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Советник президента России Игорь Левитин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, заявил, что президент России Владимир Путин внимательно следит за новостями о совершившем жёсткую посадку вертолёте с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, все мощности в РФ готовы помочь Ирану, сообщает телерадиокорпорация IRIB.
"Путин с самого начала после происшествия с вертолётом с президентом Ирана внимательно следит за новостями. Все мощности России готовы помочь Ирану", - приводит IRIB слова Левитина.
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
СМИ: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей
Вчера, 00:08
Мохбер поблагодарил РФ за готовность помочь и выразил надежду вскоре получить хорошие новости о вертолете с Раиси.
Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски.
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Колумнист журнала Atlantic заявил о гибели Раиси
Вчера, 00:05
 
В миреРоссияИранИгорь ЛевитинВладимир ПутинХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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