https://ria.ru/20240725/levitin-1962009907.html

Путин исключил Левитина из состава президиума Госсовета

Путин исключил Левитина из состава президиума Госсовета - РИА Новости, 25.07.2024

Путин исключил Левитина из состава президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин исключил из состава президиума Госсовета своего советника Игоря Левитина, бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:55

2024-07-25T17:55

2024-07-25T17:55

политика

россия

самарская область

алтайский край

игорь левитин

владимир путин

дмитрий азаров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил из состава президиума Госсовета своего советника Игоря Левитина, бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, глав Алтайского края и Новосибирской области Виктора Томенко и Андрея Травникова, а также главу Минпромторга Антона Алиханова и министра энергетики Сергея Цивилева. Распоряжение президента о внесении изменений в состав президиума Госсовета опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. "Внести в состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации... следующие изменения: исключить из состава Президиума Азарова Д.И., Алиханова А.А., Левитина И.Е., Томенко В.П., Травникова А.А. и Цивилева С.Е.", - указано в документе. Отмечено, что распоряжение вступает в силу со дня eгo подписания - 25 июля. Несколько дней назад президент внес изменения в сам Госсовет – включил в его состав временно исполняющих обязанности глав девяти регионов и исключил из совета бывших губернаторов, в том числе Азарова, Алиханова и Цивилева. Также в президентском указе об утверждении состава Госсовета уточнялось наименование должности Левитина, который в мае стал советником и спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта. До этого Левитин занимал должность помощника президента и являлся секретарем Госсовета. В конце мая Путин назначил секретарем Госсовета своего помощника Алексея Дюмина. Как пояснял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эти изменения произошли в связи с "ротационными процессами", а Левитин будет продолжать участвовать в работе Госсовета.

https://ria.ru/20240725/gossovet-1962000314.html

https://ria.ru/20240529/gossovet-1949101465.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, самарская область, алтайский край, игорь левитин, владимир путин, дмитрий азаров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)