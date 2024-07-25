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Путин исключил Левитина из состава президиума Госсовета - РИА Новости, 25.07.2024
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17:55 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/levitin-1962009907.html
Путин исключил Левитина из состава президиума Госсовета
Путин исключил Левитина из состава президиума Госсовета - РИА Новости, 25.07.2024
Путин исключил Левитина из состава президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин исключил из состава президиума Госсовета своего советника Игоря Левитина, бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:55
2024-07-25T17:55
политика
россия
самарская область
алтайский край
игорь левитин
владимир путин
дмитрий азаров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил из состава президиума Госсовета своего советника Игоря Левитина, бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, глав Алтайского края и Новосибирской области Виктора Томенко и Андрея Травникова, а также главу Минпромторга Антона Алиханова и министра энергетики Сергея Цивилева. Распоряжение президента о внесении изменений в состав президиума Госсовета опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. "Внести в состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации... следующие изменения: исключить из состава Президиума Азарова Д.И., Алиханова А.А., Левитина И.Е., Томенко В.П., Травникова А.А. и Цивилева С.Е.", - указано в документе. Отмечено, что распоряжение вступает в силу со дня eгo подписания - 25 июля. Несколько дней назад президент внес изменения в сам Госсовет – включил в его состав временно исполняющих обязанности глав девяти регионов и исключил из совета бывших губернаторов, в том числе Азарова, Алиханова и Цивилева. Также в президентском указе об утверждении состава Госсовета уточнялось наименование должности Левитина, который в мае стал советником и спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта. До этого Левитин занимал должность помощника президента и являлся секретарем Госсовета. В конце мая Путин назначил секретарем Госсовета своего помощника Алексея Дюмина. Как пояснял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эти изменения произошли в связи с "ротационными процессами", а Левитин будет продолжать участвовать в работе Госсовета.
https://ria.ru/20240725/gossovet-1962000314.html
https://ria.ru/20240529/gossovet-1949101465.html
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политика, россия, самарская область, алтайский край, игорь левитин, владимир путин, дмитрий азаров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Политика, Россия, Самарская область, Алтайский край, Игорь Левитин, Владимир Путин, Дмитрий Азаров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин исключил Левитина из состава президиума Госсовета

Путин исключил советника президента Левитина из состава президиума Госсовета

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкИгорь Левитин
Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Игорь Левитин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил из состава президиума Госсовета своего советника Игоря Левитина, бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, глав Алтайского края и Новосибирской области Виктора Томенко и Андрея Травникова, а также главу Минпромторга Антона Алиханова и министра энергетики Сергея Цивилева.
Распоряжение президента о внесении изменений в состав президиума Госсовета опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Путин обновил состав президиума Госсовета
Вчера, 17:13
"Внести в состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации... следующие изменения: исключить из состава Президиума Азарова Д.И., Алиханова А.А., Левитина И.Е., Томенко В.П., Травникова А.А. и Цивилева С.Е.", - указано в документе.
Отмечено, что распоряжение вступает в силу со дня eгo подписания - 25 июля.
Несколько дней назад президент внес изменения в сам Госсовет – включил в его состав временно исполняющих обязанности глав девяти регионов и исключил из совета бывших губернаторов, в том числе Азарова, Алиханова и Цивилева. Также в президентском указе об утверждении состава Госсовета уточнялось наименование должности Левитина, который в мае стал советником и спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта.
До этого Левитин занимал должность помощника президента и являлся секретарем Госсовета. В конце мая Путин назначил секретарем Госсовета своего помощника Алексея Дюмина. Как пояснял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эти изменения произошли в связи с "ротационными процессами", а Левитин будет продолжать участвовать в работе Госсовета.
Помощник президента РФ Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Левитин будет участвовать в работе Госсовета, заявил Песков
29 мая, 12:55
 
ПолитикаРоссияСамарская областьАлтайский крайИгорь ЛевитинВладимир ПутинДмитрий АзаровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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