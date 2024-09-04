Рейтинг@Mail.ru
Левитин объяснил, как можно разгрузить призвал разгрузить Восточный полигон - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/levitin-1970397754.html
Левитин объяснил, как можно разгрузить призвал разгрузить Восточный полигон
Левитин объяснил, как можно разгрузить призвал разгрузить Восточный полигон - РИА Новости, 04.09.2024
Левитин объяснил, как можно разгрузить призвал разгрузить Восточный полигон
Советник президента РФ и его спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на фоне загруженности Восточного полигона... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:44
2024-09-04T05:44
экономика
владивосток
россия
китай
игорь левитин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893456598_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_8e082b09e3c63eca34c85bfc0c5dd8ce.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ и его спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на фоне загруженности Восточного полигона призвал на ВЭФ развивать Северный морской путь (СМП) и подумать о разворачивании перевозок части грузов на Северо-Запад. Он отметил, что необходимо понимать, что Восточный полигон "на свои плечи всех не возьмет". "Надо уходить на сухопутные переходы и, конечно же, надо развивать Северный морской путь. Это параллель Восточного полигона", - сказал Левитин, выступая на сессии форума. Он указал также, что остались два безопасных транспортных коридора, где "мы не проходим недружественные страны". В этой связи Левитин, в частности, упомянул международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" и Китай. "Все остальные коридоры для нас рискованные. С точки зрения морских, это стоимость фрахта и страхования судов, где бенефициары российские, а их все больше и больше становится… И все это очень сложно. Поэтому я бы предложил, что часть грузов, которые сегодня мы привыкли возить во Владивосток, надо разворачивать на Санкт-Петербург. Надо разворачивать на Северо-Запад, на Усть-Лугу. Мы не должны все свозить в Владивосток", - считает Левитин. Говоря о Владивостоке, он привел пример, что автомобили по городу идут с контейнерами и задался вопросом, как жителям города жить здесь, если "все улицы забиты контейнеровозами". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240709/rzhd-1958387504.html
https://ria.ru/20240903/mintrans-1970336923.html
владивосток
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893456598_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_f95f8adea2407933ff32d5c0e610627f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владивосток, россия, китай, игорь левитин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Владивосток, Россия, Китай, Игорь Левитин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Левитин объяснил, как можно разгрузить призвал разгрузить Восточный полигон

Советник Путина Левитин призвал разгрузить Восточный полигон через развитие СМП

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛедоколы во Владивостоке
Ледоколы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Ледоколы во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ и его спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на фоне загруженности Восточного полигона призвал на ВЭФ развивать Северный морской путь (СМП) и подумать о разворачивании перевозок части грузов на Северо-Запад.
Он отметил, что необходимо понимать, что Восточный полигон "на свои плечи всех не возьмет".
Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
РЖД планируют построить на Восточном полигоне еще "два советских БАМа"
9 июля, 00:06
"Надо уходить на сухопутные переходы и, конечно же, надо развивать Северный морской путь. Это параллель Восточного полигона", - сказал Левитин, выступая на сессии форума.
Он указал также, что остались два безопасных транспортных коридора, где "мы не проходим недружественные страны". В этой связи Левитин, в частности, упомянул международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" и Китай.
"Все остальные коридоры для нас рискованные. С точки зрения морских, это стоимость фрахта и страхования судов, где бенефициары российские, а их все больше и больше становится… И все это очень сложно. Поэтому я бы предложил, что часть грузов, которые сегодня мы привыкли возить во Владивосток, надо разворачивать на Санкт-Петербург. Надо разворачивать на Северо-Запад, на Усть-Лугу. Мы не должны все свозить в Владивосток", - считает Левитин.
Говоря о Владивостоке, он привел пример, что автомобили по городу идут с контейнерами и задался вопросом, как жителям города жить здесь, если "все улицы забиты контейнеровозами".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Разгрузка автомобилей JAC, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Минтранс держит на контроле вывоз контейнеров с Дальнего Востока
Вчера, 18:03
 
ЭкономикаВладивостокРоссияКитайИгорь ЛевитинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала