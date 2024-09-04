https://ria.ru/20240904/levitin-1970397754.html

Левитин объяснил, как можно разгрузить призвал разгрузить Восточный полигон

Левитин объяснил, как можно разгрузить призвал разгрузить Восточный полигон - РИА Новости, 04.09.2024

Левитин объяснил, как можно разгрузить призвал разгрузить Восточный полигон

Советник президента РФ и его спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на фоне загруженности Восточного полигона... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:44

2024-09-04T05:44

2024-09-04T05:44

экономика

владивосток

россия

китай

игорь левитин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ и его спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на фоне загруженности Восточного полигона призвал на ВЭФ развивать Северный морской путь (СМП) и подумать о разворачивании перевозок части грузов на Северо-Запад. Он отметил, что необходимо понимать, что Восточный полигон "на свои плечи всех не возьмет". "Надо уходить на сухопутные переходы и, конечно же, надо развивать Северный морской путь. Это параллель Восточного полигона", - сказал Левитин, выступая на сессии форума. Он указал также, что остались два безопасных транспортных коридора, где "мы не проходим недружественные страны". В этой связи Левитин, в частности, упомянул международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" и Китай. "Все остальные коридоры для нас рискованные. С точки зрения морских, это стоимость фрахта и страхования судов, где бенефициары российские, а их все больше и больше становится… И все это очень сложно. Поэтому я бы предложил, что часть грузов, которые сегодня мы привыкли возить во Владивосток, надо разворачивать на Санкт-Петербург. Надо разворачивать на Северо-Запад, на Усть-Лугу. Мы не должны все свозить в Владивосток", - считает Левитин. Говоря о Владивостоке, он привел пример, что автомобили по городу идут с контейнерами и задался вопросом, как жителям города жить здесь, если "все улицы забиты контейнеровозами". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240709/rzhd-1958387504.html

https://ria.ru/20240903/mintrans-1970336923.html

владивосток

россия

китай

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экономика, владивосток, россия, китай, игорь левитин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)