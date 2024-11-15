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Левитин пригласил китайских партнеров участвовать в проекте "Север — Юг" - РИА Новости, 15.11.2024
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Форум "Россия-Китай 2024" Казань
 
16:39 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/knr-1984028847.html
Левитин пригласил китайских партнеров участвовать в проекте "Север — Юг"
Левитин пригласил китайских партнеров участвовать в проекте "Север — Юг" - РИА Новости, 15.11.2024
Левитин пригласил китайских партнеров участвовать в проекте "Север — Юг"
Советник и спецпредставитель президента России Владимира Путина по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин пригласил китайских партнеров... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:39
2024-11-15T16:39
форум "россия-китай 2024" казань
экономика
россия
китай
казань
игорь левитин
владимир путин
брикс
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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Советник и спецпредставитель президента России Владимира Путина по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин пригласил китайских партнеров совместно участвовать в реализации проекта транспортного коридора "Север - Юг". "Давайте вместе участвовать в коридоре "Север - Юг", мы вас приглашаем. Давайте вместе пройдем до Персидского залива", - сказал Левитин на сессии по трансграничным грузоперевозкам российско-китайского форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" По словам Левитина, сейчас продукция из Китая доставляется в Москву через порт Владивосток, в то время как могла бы доставляться в Санкт-Петербург, а оттуда - в Москву. При этом восточный полигон можно было бы освободить для других грузов, в том числе экспортных. "Нам надо плотнее работать", - отметил он. Советник президента РФ подчеркнул, что Россия и Китай должны быть партнерами, а не конкурентами в транспортно-логистической сфере. "У нас есть конкуренты, мы их все знаем, но нам надо быть вместе. Саммит БРИКС (проходивший в Казани - ред.) еще раз показал, что если страны БРИКС, а это сегодня половина всего грузооборота мира, если мы с вами будем работать в одной команде, мы увеличим объемы перевозок. Мы не будем друг с другом конкурировать и отдавать этот рынок тем компаниям, которые сегодня не хотят работать с Россией или с Китаем или с другими нашими партнерами по БРИКС", - пояснил Левитин. Второй международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 13-15 ноября. В форуме принимают участие более 10 тысяч человек, в том числе представители 69 российских регионов и 26 провинций и районов Китая. В программе форума более 70 сессий по таким направлениям, как торговля, инвестиции, технологии, таможня, логистика, строительство, нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура и др. На площадке форума организована выставка Russia China Expo, где представлены провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ. В культурной программе более 30 уникальных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241029/shoygu-1980715123.html
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экономика, россия, китай, казань, игорь левитин, владимир путин, брикс
Форум "Россия-Китай 2024" Казань, Экономика, Россия, Китай, Казань, Игорь Левитин, Владимир Путин, БРИКС
Левитин пригласил китайских партнеров участвовать в проекте "Север — Юг"

Советник президента Левитин пригласил Китай участвовать в проекте "Север — Юг"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Игорь Левитин
Помощник президента РФ Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Игорь Левитин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Советник и спецпредставитель президента России Владимира Путина по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин пригласил китайских партнеров совместно участвовать в реализации проекта транспортного коридора "Север - Юг".
"Давайте вместе участвовать в коридоре "Север - Юг", мы вас приглашаем. Давайте вместе пройдем до Персидского залива", - сказал Левитин на сессии по трансграничным грузоперевозкам российско-китайского форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество"
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По словам Левитина, сейчас продукция из Китая доставляется в Москву через порт Владивосток, в то время как могла бы доставляться в Санкт-Петербург, а оттуда - в Москву. При этом восточный полигон можно было бы освободить для других грузов, в том числе экспортных.
"Нам надо плотнее работать", - отметил он.
Советник президента РФ подчеркнул, что Россия и Китай должны быть партнерами, а не конкурентами в транспортно-логистической сфере.
"У нас есть конкуренты, мы их все знаем, но нам надо быть вместе. Саммит БРИКС (проходивший в Казани - ред.) еще раз показал, что если страны БРИКС, а это сегодня половина всего грузооборота мира, если мы с вами будем работать в одной команде, мы увеличим объемы перевозок. Мы не будем друг с другом конкурировать и отдавать этот рынок тем компаниям, которые сегодня не хотят работать с Россией или с Китаем или с другими нашими партнерами по БРИКС", - пояснил Левитин.
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Второй международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 13-15 ноября. В форуме принимают участие более 10 тысяч человек, в том числе представители 69 российских регионов и 26 провинций и районов Китая. В программе форума более 70 сессий по таким направлениям, как торговля, инвестиции, технологии, таможня, логистика, строительство, нефтехимия, сельское хозяйство, образование, туризм, культура и др. На площадке форума организована выставка Russia China Expo, где представлены провинции, корпорации КНР, регионы и предприятия РФ. В культурной программе более 30 уникальных мероприятий.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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Форум "Россия-Китай 2024" КазаньЭкономикаРоссияКитайКазаньИгорь ЛевитинВладимир ПутинБРИКС
 
 
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