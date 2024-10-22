https://ria.ru/20241022/putin-1979431639.html

Путин провел переговоры с президентом Египта в Казани

Путин провел переговоры с президентом Египта в Казани - РИА Новости, 22.10.2024

Путин провел переговоры с президентом Египта в Казани

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, заявил Владимир Путин на встрече с президентом африканской страны Абделем Фаттахом ас-Сиси, которая... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T22:04

2024-10-22T22:04

2024-10-22T23:39

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, заявил Владимир Путин на встрече с президентом африканской страны Абделем Фаттахом ас-Сиси, которая прошла на полях саммита БРИКС в Казани. "Мы уделяем особое внимание расширению дружественных связей с Египтом — давним и надежным партнером России. <...> Уверенными темпами движемся вперед в торгово-экономической сфере", — сказал глава государства. Он уточнил, что на Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой, а в прошлом году этот показатель увеличился на 16,4 процента и сейчас рост продолжается даже большими темпами.Кроме того, Россия и Египет занимаются развитием совместных проектов, а именно строительством первой атомной электростанции "Эль-Дабаа" и российской промышленной зоны в Суэцком канале. Готовится соглашение о свободной торговле между арабской республикой и ЕАЭС, отметил Путин.Президент также упомянул, что страны уделяют большое внимание расширению связей в области образования. Так, на этот учебный год Россия выделила 318 квот для египетских студентов.Москва и Каир солидарны в подходах к решению многих глобальных проблем и взаимодействуют на площадках ООН, добавил российский лидер.Ас-Сиси, со своей стороны, заявил, что высоко ценит динамичное развитие отношений с Москвой и ту поддержку, которую Россия оказала Египту в вопросе присоединения к БРИКС."Мы видим прорыв, который БРИКС достигает в интересах всех участников вне зависимости от каких-либо давлений, в частности в торговых отношениях", — сказал он.Президент подчеркнул, что рад принимать участие в саммите объединения, и назвал Путина другом. Встреча Путина с ас-Сиси завершает серию международных контактов на полях саммита БРИКС, запланированных на вторник. Ранее сегодня российский лидер провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф и председателем КНР Си Цзиньпином.Саммит БРИКС-2024Саммит проходит в Казани с 22 по 24 октября. Он станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, на нем будут представлены 36 стран (22 из них — на высшем уровне), также прибудут руководители шести международных организаций.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР, а с начала 2024-го — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/diplomatiya-1978323842.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979415489.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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