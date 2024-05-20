https://ria.ru/20240520/raisi-1947071443.html
СМИ: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей
СМИ: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей
Россия отправит два самолета, вертолет, 50 спасателей на помощь в поисках места аварии вертолета с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси на борту,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T00:08
2024-05-20T00:08
2024-05-20T00:25
россия
иран
в мире
тебриз
игорь левитин
владимир путин
хосейн амир абдоллахиан
авария с вертолетом президента ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947038620_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_828566a45046e01d3fc9668397103079.jpg
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Россия отправит два самолета, вертолет, 50 спасателей на помощь в поисках места аварии вертолета с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси на борту, заявил советник президента РФ Игорь Левитин в ходе разговора с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером."По поручению Владимира Путина в течение часа в город Тебриз будут отправлены два передовых самолета, вертолет и 50 профессиональных горных спасателей", - цитирует агентство Tasnim слова Левитина.Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.
https://ria.ru/20240520/iran-1947071809.html
россия
иран
тебриз
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947038620_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_224da8b7dde33737223025dc05015e58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, в мире, тебриз, игорь левитин, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, авария с вертолетом президента ирана
Россия, Иран, В мире, Тебриз, Игорь Левитин, Владимир Путин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Авария с вертолетом президента Ирана
СМИ: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей
Tasnim: РФ отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей