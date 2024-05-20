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СМИ: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей - РИА Новости, 20.05.2024
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00:08 20.05.2024 (обновлено: 00:25 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/raisi-1947071443.html
СМИ: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей
СМИ: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей
Россия отправит два самолета, вертолет, 50 спасателей на помощь в поисках места аварии вертолета с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси на борту,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T00:08
2024-05-20T00:25
россия
иран
в мире
тебриз
игорь левитин
владимир путин
хосейн амир абдоллахиан
авария с вертолетом президента ирана
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Россия отправит два самолета, вертолет, 50 спасателей на помощь в поисках места аварии вертолета с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси на борту, заявил советник президента РФ Игорь Левитин в ходе разговора с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером."По поручению Владимира Путина в течение часа в город Тебриз будут отправлены два передовых самолета, вертолет и 50 профессиональных горных спасателей", - цитирует агентство Tasnim слова Левитина.Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.
https://ria.ru/20240520/iran-1947071809.html
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россия, иран, в мире, тебриз, игорь левитин, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, авария с вертолетом президента ирана
Россия, Иран, В мире, Тебриз, Игорь Левитин, Владимир Путин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Авария с вертолетом президента Ирана
СМИ: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей

Tasnim: РФ отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей

© Фото : Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Россия отправит два самолета, вертолет, 50 спасателей на помощь в поисках места аварии вертолета с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси на борту, заявил советник президента РФ Игорь Левитин в ходе разговора с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.
"По поручению Владимира Путина в течение часа в город Тебриз будут отправлены два передовых самолета, вертолет и 50 профессиональных горных спасателей", - цитирует агентство Tasnim слова Левитина.
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
МИД Ирана поблагодарил страны, выразившие готовность помочь в поисках Раиси
00:15
Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.
 
РоссияИранВ миреТебризИгорь ЛевитинВладимир ПутинХосейн Амир АбдоллахианАвария с вертолетом президента Ирана
 
 
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