https://ria.ru/20240520/raisi-1947071443.html

СМИ: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей

СМИ: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей

Россия отправит два самолета, вертолет, 50 спасателей на помощь в поисках места аварии вертолета с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси на борту,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T00:08

2024-05-20T00:08

2024-05-20T00:25

россия

иран

в мире

тебриз

игорь левитин

владимир путин

хосейн амир абдоллахиан

авария с вертолетом президента ирана

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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Россия отправит два самолета, вертолет, 50 спасателей на помощь в поисках места аварии вертолета с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси на борту, заявил советник президента РФ Игорь Левитин в ходе разговора с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером."По поручению Владимира Путина в течение часа в город Тебриз будут отправлены два передовых самолета, вертолет и 50 профессиональных горных спасателей", - цитирует агентство Tasnim слова Левитина.Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.

https://ria.ru/20240520/iran-1947071809.html

россия

иран

тебриз

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россия, иран, в мире, тебриз, игорь левитин, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, авария с вертолетом президента ирана