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Левитин будет участвовать в работе Госсовета, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2024
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12:55 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/gossovet-1949101465.html
Левитин будет участвовать в работе Госсовета, заявил Песков
Левитин будет участвовать в работе Госсовета, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2024
Левитин будет участвовать в работе Госсовета, заявил Песков
Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:55
2024-05-29T12:55
политика
россия
игорь левитин
дмитрий песков
алексей дюмин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Игорь Левитин будет продолжать участвовать, вот он сегодня будет присутствовать на мероприятии. Раньше же Игорь Левитин был секретарем, это в общем-то много, много функций, связанных с функционированием этого органа. Теперь на место Левитина пришел Алексей Дюмин ", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что Дюмин занял место Левитина в связи с "ротационными процессами".
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политика, россия, игорь левитин, дмитрий песков, алексей дюмин
Политика, Россия, Игорь Левитин, Дмитрий Песков, Алексей Дюмин
Левитин будет участвовать в работе Госсовета, заявил Песков

Песков: экс-секретарь Госсовета Левитин будет участвовать в его работе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Игорь Левитин
Помощник президента РФ Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Игорь Левитин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Игорь Левитин будет продолжать участвовать, вот он сегодня будет присутствовать на мероприятии. Раньше же Игорь Левитин был секретарем, это в общем-то много, много функций, связанных с функционированием этого органа. Теперь на место Левитина пришел Алексей Дюмин ", - сказал Песков журналистам.
Песков добавил, что Дюмин занял место Левитина в связи с "ротационными процессами".
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ПолитикаРоссияИгорь ЛевитинДмитрий ПесковАлексей Дюмин
 
 
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