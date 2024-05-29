https://ria.ru/20240529/gossovet-1949101465.html

Левитин будет участвовать в работе Госсовета, заявил Песков

Левитин будет участвовать в работе Госсовета, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2024

Левитин будет участвовать в работе Госсовета, заявил Песков

Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:55

2024-05-29T12:55

2024-05-29T12:55

политика

россия

игорь левитин

дмитрий песков

алексей дюмин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Игорь Левитин будет продолжать участвовать, вот он сегодня будет присутствовать на мероприятии. Раньше же Игорь Левитин был секретарем, это в общем-то много, много функций, связанных с функционированием этого органа. Теперь на место Левитина пришел Алексей Дюмин ", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что Дюмин занял место Левитина в связи с "ротационными процессами".

https://ria.ru/20240511/belousov-1945278241.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, игорь левитин, дмитрий песков, алексей дюмин