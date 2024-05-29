https://ria.ru/20240529/gossovet-1949101465.html
Левитин будет участвовать в работе Госсовета, заявил Песков
Левитин будет участвовать в работе Госсовета, заявил Песков - РИА Новости, 29.05.2024
Левитин будет участвовать в работе Госсовета, заявил Песков
Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:55
2024-05-29T12:55
2024-05-29T12:55
политика
россия
игорь левитин
дмитрий песков
алексей дюмин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Игорь Левитин, занимавший пост секретаря Госсовета, будет продолжать участвовать в его работе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Игорь Левитин будет продолжать участвовать, вот он сегодня будет присутствовать на мероприятии. Раньше же Игорь Левитин был секретарем, это в общем-то много, много функций, связанных с функционированием этого органа. Теперь на место Левитина пришел Алексей Дюмин ", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что Дюмин занял место Левитина в связи с "ротационными процессами".
https://ria.ru/20240511/belousov-1945278241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, игорь левитин, дмитрий песков, алексей дюмин
Политика, Россия, Игорь Левитин, Дмитрий Песков, Алексей Дюмин
Левитин будет участвовать в работе Госсовета, заявил Песков
Песков: экс-секретарь Госсовета Левитин будет участвовать в его работе