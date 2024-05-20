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Песков подтвердил встречу Путина с послом Ирана после ЧП с вертолетом Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
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12:22 20.05.2024 (обновлено: 13:01 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947163414.html
Песков подтвердил встречу Путина с послом Ирана после ЧП с вертолетом Раиси
Песков подтвердил встречу Путина с послом Ирана после ЧП с вертолетом Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Песков подтвердил встречу Путина с послом Ирана после ЧП с вертолетом Раиси
Президент Владимир Путин накануне поздно вечером после сообщений о крушении вертолета его иранского коллеги Эбрахима Раиси встречался с послом Исламской... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:22
2024-05-20T13:01
иран
россия
игорь левитин
дмитрий песков
владимир путин
крушение вертолета президента ирана
в мире
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне поздно вечером после сообщений о крушении вертолета его иранского коллеги Эбрахима Раиси встречался с послом Исламской республики Каземом Джалали, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Вы знаете, что накануне поздно вечером, фактически ближе к полуночи, когда начала поступать тревожная информация из Тегерана, президент пригласил к себе посла Ирана в Москве, и в присутствии министра обороны России (Андрея Белоусова. — Прим. ред.), министра по чрезвычайным ситуациям (Александра Куренкова. — Прим. ред.), советника президента (Игоря. — Прим. ред.) Левитина состоялась беседа, где президент, выслушав посла, собственно, сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств, и в кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка", — сказал он.По словам пресс-секретаря, группировка включала в себя 60 человек, подготовленных к альпинистским задачам, со всем необходимым оборудованием, это группа Центроспас и особая группа "Лидер", которая могла бы приступить к спасательно-поисковой операции.Он уточнил, что российская сторона подготовила высокогорный вертолет, способный выполнять задания на больших высотах, так как сначала не было понятно, где именно найдут потерпевший аварию борт иранского президента."И два самолета, один самолет с личным составом и второй самолет, который этот специальный горный вертолет перевозил, а также системы бесполетной авиации, они экстренно вылетели в сторону Тебриза", — добавил Песков.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/neft-1947155347.html
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иран, россия, игорь левитин, дмитрий песков, владимир путин, крушение вертолета президента ирана, в мире, александр куренков (мчс), андрей белоусов, ибрахим раиси
Иран, Россия, Игорь Левитин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Крушение вертолета президента Ирана, В мире, Александр Куренков (МЧС), Андрей Белоусов, Ибрахим Раиси
Песков подтвердил встречу Путина с послом Ирана после ЧП с вертолетом Раиси

Песков: Путин, Куренков и Белоусов поздно вечером встретились с послом Ирана

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне поздно вечером после сообщений о крушении вертолета его иранского коллеги Эбрахима Раиси встречался с послом Исламской республики Каземом Джалали, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«
"Вы знаете, что накануне поздно вечером, фактически ближе к полуночи, когда начала поступать тревожная информация из Тегерана, президент пригласил к себе посла Ирана в Москве, и в присутствии министра обороны России (Андрея Белоусова. — Прим. ред.), министра по чрезвычайным ситуациям (Александра Куренкова. — Прим. ред.), советника президента (Игоря. — Прим. ред.) Левитина состоялась беседа, где президент, выслушав посла, собственно, сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств, и в кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка", — сказал он.
Крушение вертолета президента Ирана Раиси
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

Иранец молится за президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана на площади Вали-Аср в центре Тегерана

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10
© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

Изображение с БПЛА Akinci, на котором виден источник тепла в районе поиска вертолета Раиси. Кадр из трансляции

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10
© Фото : соцсети

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

Место крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10
© AP Photo / Azin Haghighi

У Раиси остались жена и две дочери.

Автомобили спасателей стоят вблизи места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на северо-западе Ирана

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

Иранец смотрит новости по телевизору в ресторане Тегерана о крушении вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10
© AP Photo / Vahid Salemi

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

Иранская женщина молится за президента Эбрахима Раиси на площади Вали-Аср в центре Тегерана, Иран

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10
© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

Иранские паломники молятся за президента Эбрахима Раиси в мавзолее Имама Резы в городе Мешхед

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10
По словам пресс-секретаря, группировка включала в себя 60 человек, подготовленных к альпинистским задачам, со всем необходимым оборудованием, это группа Центроспас и особая группа "Лидер", которая могла бы приступить к спасательно-поисковой операции.
Он уточнил, что российская сторона подготовила высокогорный вертолет, способный выполнять задания на больших высотах, так как сначала не было понятно, где именно найдут потерпевший аварию борт иранского президента.
"И два самолета, один самолет с личным составом и второй самолет, который этот специальный горный вертолет перевозил, а также системы бесполетной авиации, они экстренно вылетели в сторону Тебриза", — добавил Песков.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Эксперт оценил влияние гибели президента Ирана Раиси на нефтяные цены
Вчера, 11:55
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Иране прошло заседание руководителей всех ветвей власти
Вчера, 10:19
 
ИранРоссияИгорь ЛевитинДмитрий ПесковВладимир ПутинКрушение вертолета президента ИранаВ миреАлександр Куренков (МЧС)Андрей БелоусовИбрахим Раиси
 
 
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