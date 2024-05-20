Песков подтвердил встречу Путина с послом Ирана после ЧП с вертолетом Раиси

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне поздно вечером после сообщений о крушении вертолета его иранского коллеги Эбрахима Раиси встречался с послом Исламской республики Каземом Джалали, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Вы знаете, что накануне поздно вечером, фактически ближе к полуночи, когда начала поступать тревожная информация из Тегерана, президент пригласил к себе посла Ирана в Москве, и в присутствии министра обороны России (Андрея Белоусова. — Прим. ред.), министра по чрезвычайным ситуациям (Александра Куренкова. — Прим. ред.), советника президента (Игоря. — Прим. ред.) Левитина состоялась беседа, где президент, выслушав посла, собственно, сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств, и в кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка", — сказал он.По словам пресс-секретаря, группировка включала в себя 60 человек, подготовленных к альпинистским задачам, со всем необходимым оборудованием, это группа Центроспас и особая группа "Лидер", которая могла бы приступить к спасательно-поисковой операции.Он уточнил, что российская сторона подготовила высокогорный вертолет, способный выполнять задания на больших высотах, так как сначала не было понятно, где именно найдут потерпевший аварию борт иранского президента."И два самолета, один самолет с личным составом и второй самолет, который этот специальный горный вертолет перевозил, а также системы бесполетной авиации, они экстренно вылетели в сторону Тебриза", — добавил Песков.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне поздно вечером после сообщений о крушении вертолета его иранского коллеги Эбрахима Раиси встречался с послом Исламской республики Каземом Джалали, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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"Вы знаете, что накануне поздно вечером, фактически ближе к полуночи, когда начала поступать тревожная информация из Тегерана, президент пригласил к себе посла Ирана в Москве, и в присутствии министра обороны России (Андрея Белоусова. — Прим. ред.), министра по чрезвычайным ситуациям (Александра Куренкова. — Прим. ред.), советника президента (Игоря. — Прим. ред.) Левитина состоялась беседа, где президент, выслушав посла, собственно, сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств, и в кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка", — сказал он.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
По словам пресс-секретаря, группировка включала в себя 60 человек, подготовленных к альпинистским задачам, со всем необходимым оборудованием, это группа Центроспас и особая группа "Лидер", которая могла бы приступить к спасательно-поисковой операции.
Он уточнил, что российская сторона подготовила высокогорный вертолет, способный выполнять задания на больших высотах, так как сначала не было понятно, где именно найдут потерпевший аварию борт иранского президента.
"И два самолета, один самолет с личным составом и второй самолет, который этот специальный горный вертолет перевозил, а также системы бесполетной авиации, они экстренно вылетели в сторону Тебриза", — добавил Песков.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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