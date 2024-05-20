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Крушение вертолета президента Ирана Раиси

Крушение вертолета президента Ирана Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Крушение вертолета президента Ирана Раиси

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:00

2024-05-20T11:00

2024-05-20T11:00

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иран

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азербайджан

хосейн амир абдоллахиан

владимир путин

крушение вертолета президента ирана

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Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Кадры с места происшествия — в фотоленте ria. ru

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2024

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