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Помощник президента Левитин рассказал о работе по проекту "Север-Юг" - РИА Новости, 28.05.2024
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12:01 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/levitin-1948853571.html
Помощник президента Левитин рассказал о работе по проекту "Север-Юг"
Помощник президента Левитин рассказал о работе по проекту "Север-Юг" - РИА Новости, 28.05.2024
Помощник президента Левитин рассказал о работе по проекту "Север-Юг"
Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан, сообщил помощник... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:01
2024-05-28T12:01
азербайджан
иран
туркмения
игорь левитин
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин. "У нас это три направления. Россия, Азербайджан, Иран – мы его называем западное направление, Каспийское - центральное, восточное – это Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Вот эти три направления являются общими, мы их называем Север-Юг, которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет", - ответил Левитин на вопрос журналистов, сколько стран рассматриваются в рамках проекта "Север-Юг". МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
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азербайджан, иран, туркмения, игорь левитин, в мире
Азербайджан, Иран, Туркмения, Игорь Левитин, В мире
Помощник президента Левитин рассказал о работе по проекту "Север-Юг"

Левитин назвал три направления в рамках проекта "Север-Юг" приоритетными

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкИгорь Левитин
Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.
"У нас это три направления. Россия, Азербайджан, Иран – мы его называем западное направление, Каспийское - центральное, восточное – это Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Вот эти три направления являются общими, мы их называем Север-Юг, которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет", - ответил Левитин на вопрос журналистов, сколько стран рассматриваются в рамках проекта "Север-Юг".
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
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