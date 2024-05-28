https://ria.ru/20240528/levitin-1948853571.html

Помощник президента Левитин рассказал о работе по проекту "Север-Юг"

Помощник президента Левитин рассказал о работе по проекту "Север-Юг" - РИА Новости, 28.05.2024

Помощник президента Левитин рассказал о работе по проекту "Север-Юг"

Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан, сообщил помощник... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:01

2024-05-28T12:01

2024-05-28T12:01

азербайджан

иран

туркмения

игорь левитин

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин. "У нас это три направления. Россия, Азербайджан, Иран – мы его называем западное направление, Каспийское - центральное, восточное – это Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Вот эти три направления являются общими, мы их называем Север-Юг, которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет", - ответил Левитин на вопрос журналистов, сколько стран рассматриваются в рамках проекта "Север-Юг". МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

https://ria.ru/20240422/aliev-1941629545.html

азербайджан

иран

туркмения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азербайджан, иран, туркмения, игорь левитин, в мире