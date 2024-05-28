https://ria.ru/20240528/levitin-1948853571.html
Помощник президента Левитин рассказал о работе по проекту "Север-Юг"
Помощник президента Левитин рассказал о работе по проекту "Север-Юг" - РИА Новости, 28.05.2024
Помощник президента Левитин рассказал о работе по проекту "Север-Юг"
Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан, сообщил помощник... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:01
2024-05-28T12:01
2024-05-28T12:01
азербайджан
иран
туркмения
игорь левитин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945840864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_896e8692e63060497e22ea6994246afb.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин. "У нас это три направления. Россия, Азербайджан, Иран – мы его называем западное направление, Каспийское - центральное, восточное – это Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Вот эти три направления являются общими, мы их называем Север-Юг, которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет", - ответил Левитин на вопрос журналистов, сколько стран рассматриваются в рамках проекта "Север-Юг". МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
https://ria.ru/20240422/aliev-1941629545.html
азербайджан
иран
туркмения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945840864_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_372a77ecfeefcc4a01fb3ddce24c1c33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, иран, туркмения, игорь левитин, в мире
Азербайджан, Иран, Туркмения, Игорь Левитин, В мире
Помощник президента Левитин рассказал о работе по проекту "Север-Юг"
Левитин назвал три направления в рамках проекта "Север-Юг" приоритетными
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.
"У нас это три направления. Россия, Азербайджан, Иран – мы его называем западное направление, Каспийское - центральное, восточное – это Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Вот эти три направления являются общими, мы их называем Север-Юг, которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет", - ответил Левитин на вопрос журналистов, сколько стран рассматриваются в рамках проекта "Север-Юг".
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга
до порта Мумбай
(Индия
) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).