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В Петербурге назвали сроки начала строительства участка ВСМ - РИА Новости, 29.03.2025
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21:50 29.03.2025 (обновлено: 21:53 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/peterburg-2008178704.html
В Петербурге назвали сроки начала строительства участка ВСМ
В Петербурге назвали сроки начала строительства участка ВСМ - РИА Новости, 29.03.2025
В Петербурге назвали сроки начала строительства участка ВСМ
Строительство центрального участка Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в территориальных границах Санкт-Петербурга начнется после получения... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T21:50:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Строительство центрального участка Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в территориальных границах Санкт-Петербурга начнется после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России в этом году, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в субботу со специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорем Левитиным. На встрече обсуждались перспективы развития транспортной системы Петербурга. Отмечается, что одной из основных тем рабочей встречи стало строительство ВСМ Санкт-Петербург – Москва. Губернатор сообщил, что в настоящее время ведется проектирование объектов улично-дорожной сети Петербурга, необходимых для ВСМ. В 2024 году на градостроительном совете при городском правительстве был согласован архитектурно-градостроительный облик терминала ВСМ вблизи Московского вокзала. Несколько дней назад объявлен архитектурный конкурс на внешний облик станции метро "Лиговский проспект-2" с выходом на перспективную привокзальную площадь. "ОАО "РЖД" приступило к подготовительным работам по строительству участка входа ВСМ в Петербург – от станции Санкт-Петербург - Главный до станции Обухово-2. Строительство центрального участка ВСМ в территориальных границах Петербурга начнется после получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" в текущем году", - говорится в сообщении. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20241210/rzhd-1988463673.html
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санкт-петербург, россия, москва, александр беглов, игорь левитин, главгосэкспертиза, ржд, главгосэкспертиза россии
Санкт-Петербург, Россия, Москва, Александр Беглов, Игорь Левитин, Главгосэкспертиза, РЖД, Главгосэкспертиза России
В Петербурге назвали сроки начала строительства участка ВСМ

Строительство участка ВСМ в Петербурге планируют начать в 2025 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Строительство центрального участка Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в территориальных границах Санкт-Петербурга начнется после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России в этом году, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в субботу со специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорем Левитиным. На встрече обсуждались перспективы развития транспортной системы Петербурга.
Олег Белозеров - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Белозеров рассказал, когда начнут строительство участка ВСЖМ-1
10 декабря 2024, 17:22
Отмечается, что одной из основных тем рабочей встречи стало строительство ВСМ Санкт-Петербург – Москва.
Губернатор сообщил, что в настоящее время ведется проектирование объектов улично-дорожной сети Петербурга, необходимых для ВСМ. В 2024 году на градостроительном совете при городском правительстве был согласован архитектурно-градостроительный облик терминала ВСМ вблизи Московского вокзала. Несколько дней назад объявлен архитектурный конкурс на внешний облик станции метро "Лиговский проспект-2" с выходом на перспективную привокзальную площадь.
«
"ОАО "РЖД" приступило к подготовительным работам по строительству участка входа ВСМ в Петербург – от станции Санкт-Петербург - Главный до станции Обухово-2. Строительство центрального участка ВСМ в территориальных границах Петербурга начнется после получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" в текущем году", - говорится в сообщении.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Концепт высокоскоростного поезда для России - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В правительстве рассказали о реализации проекта ВСМ Москва — Петербург
1 сентября 2024, 17:35
 
Санкт-ПетербургРоссияМоскваАлександр БегловИгорь ЛевитинГлавгосэкспертизаРЖДГлавгосэкспертиза России
 
 
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