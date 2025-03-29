https://ria.ru/20250329/peterburg-2008178704.html

В Петербурге назвали сроки начала строительства участка ВСМ

В Петербурге назвали сроки начала строительства участка ВСМ - РИА Новости, 29.03.2025

В Петербурге назвали сроки начала строительства участка ВСМ

Строительство центрального участка Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в территориальных границах Санкт-Петербурга начнется после получения... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T21:50:00+03:00

2025-03-29T21:50:00+03:00

2025-03-29T21:53:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Строительство центрального участка Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в территориальных границах Санкт-Петербурга начнется после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России в этом году, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в субботу со специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорем Левитиным. На встрече обсуждались перспективы развития транспортной системы Петербурга. Отмечается, что одной из основных тем рабочей встречи стало строительство ВСМ Санкт-Петербург – Москва. Губернатор сообщил, что в настоящее время ведется проектирование объектов улично-дорожной сети Петербурга, необходимых для ВСМ. В 2024 году на градостроительном совете при городском правительстве был согласован архитектурно-градостроительный облик терминала ВСМ вблизи Московского вокзала. Несколько дней назад объявлен архитектурный конкурс на внешний облик станции метро "Лиговский проспект-2" с выходом на перспективную привокзальную площадь. "ОАО "РЖД" приступило к подготовительным работам по строительству участка входа ВСМ в Петербург – от станции Санкт-Петербург - Главный до станции Обухово-2. Строительство центрального участка ВСМ в территориальных границах Петербурга начнется после получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" в текущем году", - говорится в сообщении. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

https://ria.ru/20241210/rzhd-1988463673.html

https://ria.ru/20240901/realizatsija-1969835318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, москва, александр беглов, игорь левитин, главгосэкспертиза, ржд, главгосэкспертиза россии