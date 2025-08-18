https://ria.ru/20250818/kazan-2035958548.html

В Казани открывается российско-китайский форум "Ростки"

В Казани открывается российско-китайский форум "Ростки" - РИА Новости, 18.08.2025

В Казани открывается российско-китайский форум "Ростки"

Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" открывается в Казани в понедельник с участием более 10 тысяч человек из 33... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T00:26:00+03:00

2025-08-18T00:26:00+03:00

2025-08-18T09:08:00+03:00

россия

китай

казань

игорь левитин

александр бабаков

шос

брикс

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781167_0:268:3077:1998_1920x0_80_0_0_b4f79ae53a28816db52974e3b8639ca3.jpg

КАЗАНЬ, 18 авг – РИА Новости. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" открывается в Казани в понедельник с участием более 10 тысяч человек из 33 стран, 60 российских регионов и 26 административных подразделений Китая, сообщают организаторы форума. "Форум пройдет 18-19 августа в международном выставочном центре "Казань Экспо" и объединит представителей федеральных министерств, руководителей региональных правительств, бизнес-сообществ, деловых объединений и общественных организаций обеих стран. В его работе примут участие более 10 тысяч человек из 33 стран", - говорится в сообщении. По информации организаторов, в программе форума запланировано около 100 мероприятий, в том числе 70 деловых сессий по 17 тематическим направлениям: межгосударственный диалог, экономика, промышленность, образование, бизнес и предпринимательство, деловые объединения, финансы и инвестиции, культура, транспорт, сельское хозяйство, туризм, строительство и другим. Пленарное заседание форума "Ростки" в этом году будет посвящено теме "Партнерство, проверенное временем: курс на будущее". Значительная часть дискуссий затронет фундаментальные аспекты, влияющие на ведение предпринимательской деятельности на территории обеих стран - в том числе вопросы законодательства, налогообложения, регуляторной среды и судебной практики. Одной из основных тем станет совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры для увеличения взаимных грузовых и пассажирских потоков между Россией и КНР. В числе гостей форума советник президента РФ Игорь Левитин, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чувашии Олег Николаев, врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй и другие. "Татарстан укрепляет звание деловой столицы России, как его уже нарекли предприниматели разных стран. Именно сюда стекаются бизнес-потоки со всего мира, в том числе из Китайской Народной Республики. Форум "Ростки" стал точкой притяжения как российских регионов, так и бизнеса из Китая - точкой, где реально подписываются контракты и заключаются новые договора. Сегодня это самая крупная в Российской Федерации площадка, которая работает на повышение товарооборота между нашими странами", - сказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Важной частью форума станет международная выставка Russia China Expo, где 68 экспонентов из России, Китая, Турции и Киргизии продемонстрируют достижения и перспективные проекты сотрудничества. Другое ключевое событие форума - открытие Центра содействия китайским инвестициям в Татарстане, инициатива создания которого прозвучала на прошлогоднем форуме. Среди ключевых мероприятий также финал бизнес-игры "Скифская лестница", победители которой получат гранты на обучение от партнерской бизнес-платформы, а также вручение международной премии молодых лидеров БРИКС и ШОС за укрепление международного сотрудничества и развитие социальных инициатив. В оргкомитет форума заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать. Дополнит деловую повестку насыщенная культурная программа: гастрономические презентации, концертные выступления мастеров искусств, турниры по шахматам, гольфу, игре го, настольному теннису и древней китайской игре Вэйци, фестиваль китайского кино, гонка драконьих лодок "Китайский Сабантуй", чайные церемонии, посадка деревьев и цветов.

https://ria.ru/20250813/kazan-2034945935.html

https://ria.ru/20250808/kazan-2034239567.html

россия

китай

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, казань, игорь левитин, александр бабаков, шос, брикс, госдума рф, рустам минниханов, экономика