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Кобзев назвал ключевое направление туризма в Иркутской области - РИА Новости, 08.06.2024
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Иркутская область
Иркутская область
 
19:58 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/turizm-1951695006.html
Кобзев назвал ключевое направление туризма в Иркутской области
Кобзев назвал ключевое направление туризма в Иркутской области - РИА Новости, 08.06.2024
Кобзев назвал ключевое направление туризма в Иркутской области
Одним из ключевых направлений туризма в Иркутской области является развитие водных и круизных маршрутов на Байкале и доведение причальной инфраструктуры до... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:58
2024-06-08T19:58
иркутская область
байкал
иркутская область
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игорь кобзев
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Одним из ключевых направлений туризма в Иркутской области является развитие водных и круизных маршрутов на Байкале и доведение причальной инфраструктуры до нормативного состояния, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "Одним из ключевых направлений является развитие водных и круизных маршрутов на Байкале и доведение причальной инфраструктуры до нормативного состояния. Для развития круизного туризма на Байкале необходимо создать в порту Байкал зимнюю стоянку для больших судов и провести реконструкцию приоритетных причальных сооружений, которые будут соответствовать самым современным требованиям", - сказал Кобзев. По его словам, на судостроительной площадке Восточно-Сибирского речного пароходства, входящего в группу компаний "Истлэнд", ведется строительство двух круизных судов проекта PV8714, которые будут построены на предприятии в рамках обновления байкальской флотилии. Он отметил, что строительство современного лайнера – новый этап развития судоходства на Байкале. Это экономичное, энергоэффективное судно, оснащенное современным навигационным оборудованием и системами противопожарной безопасности. Новое круизное судно является комфортабельным отелем, гости которого смогут встречать каждое утро с новыми пейзажами за стеклом иллюминатора. После запуска этих судов можно будет говорить о восстановлении круизов по Байкалу. Кобзев добавил, что для решения вопросов по созданию туристской инфраструктуры, необходимой для развития туризма на озере Байкал, сформирована рабочая группа под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина, участником которой является правительство региона. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231003/baykal-1900142566.html
https://ria.ru/20240608/kobzev-1951694081.html
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байкал, иркутская область, россия, игорь кобзев, игорь левитин
Иркутская область, Байкал, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Игорь Левитин
Кобзев назвал ключевое направление туризма в Иркутской области

Кобзев назвал развитие круизов на Байкале одним из ключевых направлений туризма

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Одним из ключевых направлений туризма в Иркутской области является развитие водных и круизных маршрутов на Байкале и доведение причальной инфраструктуры до нормативного состояния, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"Одним из ключевых направлений является развитие водных и круизных маршрутов на Байкале и доведение причальной инфраструктуры до нормативного состояния. Для развития круизного туризма на Байкале необходимо создать в порту Байкал зимнюю стоянку для больших судов и провести реконструкцию приоритетных причальных сооружений, которые будут соответствовать самым современным требованиям", - сказал Кобзев.
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3 октября 2023, 12:39
По его словам, на судостроительной площадке Восточно-Сибирского речного пароходства, входящего в группу компаний "Истлэнд", ведется строительство двух круизных судов проекта PV8714, которые будут построены на предприятии в рамках обновления байкальской флотилии.
Он отметил, что строительство современного лайнера – новый этап развития судоходства на Байкале. Это экономичное, энергоэффективное судно, оснащенное современным навигационным оборудованием и системами противопожарной безопасности. Новое круизное судно является комфортабельным отелем, гости которого смогут встречать каждое утро с новыми пейзажами за стеклом иллюминатора. После запуска этих судов можно будет говорить о восстановлении круизов по Байкалу.
Кобзев добавил, что для решения вопросов по созданию туристской инфраструктуры, необходимой для развития туризма на озере Байкал, сформирована рабочая группа под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина, участником которой является правительство региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Иркутская областьБайкалИркутская областьРоссияИгорь КобзевИгорь Левитин
 
 
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