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Путин назначил Дюмина членом наблюдательного совета "Роскосмоса"
Путин назначил Дюмина членом наблюдательного совета "Роскосмоса" - РИА Новости, 26.03.2025
Путин назначил Дюмина членом наблюдательного совета "Роскосмоса"
Президент России Владимир Путин назначил помощника президента, секретаря Госсовета РФ Алексея Дюмина членом наблюдательного совета "Роскосмоса" в качестве... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:29:00+03:00
2025-03-26T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил помощника президента, секретаря Госсовета РФ Алексея Дюмина членом наблюдательного совета "Роскосмоса" в качестве своего представителя, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации."В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" постановляю: 1. Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в качестве представителя президента Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А.Г.", - говорится в документе.Также указом прекращаются полномочия члена набсовета "Роскосмоса" советника президента РФ, спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игоря Левитина.Указ вступает в силу со дня его подписания, 26 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Политика, Россия, Роскосмос, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Игорь Левитин, Космос - РИА Наука
Путин назначил Дюмина членом наблюдательного совета "Роскосмоса"
Дюмин назначен членом набсовета "Роскосмоса" в качестве представителя президента