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Путин назначил Дюмина членом наблюдательного совета "Роскосмоса"

Путин назначил Дюмина членом наблюдательного совета "Роскосмоса" - РИА Новости, 26.03.2025

Путин назначил Дюмина членом наблюдательного совета "Роскосмоса"

Президент России Владимир Путин назначил помощника президента, секретаря Госсовета РФ Алексея Дюмина членом наблюдательного совета "Роскосмоса" в качестве... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:29:00+03:00

2025-03-26T17:29:00+03:00

2025-03-26T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил помощника президента, секретаря Госсовета РФ Алексея Дюмина членом наблюдательного совета "Роскосмоса" в качестве своего представителя, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации."В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" постановляю: 1. Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в качестве представителя президента Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А.Г.", - говорится в документе.Также указом прекращаются полномочия члена набсовета "Роскосмоса" советника президента РФ, спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игоря Левитина.Указ вступает в силу со дня его подписания, 26 марта.

https://ria.ru/20250218/borisov-2000164232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, роскосмос, алексей дюмин, владимир путин, игорь левитин, космос - риа наука