Беглов рассказал о развитии транспортной системы Петербурга
Беглов: Петербург прорабатывает проект продления Кировско-Выборгской линии метро
© Фотохост-агентство
Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Санкт-Петербург активно прорабатывает проект продления Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта "Пулково" и далее до "Экспофорума" и музеев Царского Села, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в субботу со специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорем Левитиным. На встрече обсуждались перспективы развития транспортной системы Петербурга.
В Петербурге открылась новая станция метро
27 декабря 2024, 09:34
"При поддержке президента и правительства Российской Федерации мы развиваем транспортный каркас Петербурга и обновляем подвижной состав. Реализуем мегапроекты, которые радикально улучшат жизнь горожан – Большой Смоленский мост через Неву, Широтную магистраль скоростного движения, Южную широтную магистраль, скоростной трамвай "Купчино-Шушары-Славянка", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что завершился вывод из кризиса метростроения Петербурга, сейчас активно прокладывается и проектируется новая Красносельско-Калининская линия. Она возьмет на себя основную нагрузку при обслуживании будущего терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург.
«
"Александр Беглов проинформировал Игоря Левитина, что Петербург также активно прорабатывает представленный главе государства проект продления Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта Пулково и далее до "Экспофорума" и музеев Царского Села. В ближайшее время городское правительство рассмотрит градостроительную документацию на первый участок за конечной станцией "Проспект Ветеранов", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, Северная столица продолжает самое масштабное в своей истории обновление подвижного состава, включая вагоны петербургского метрополитена.
Путин провел встречу с Бегловым
27 января, 18:06
«
"По поручению президента из Фонда национального благосостояния нашему городу выделено почти 97 миллиардов рублей. За три последних года мы получили 240 новых вагонов метро. Только вчера запустили в работу 30-й по счету восьмивагонный состав новой модели "Балтиец". Всего Петербург получит 950 таких современных вагонов – это практически половина всего вагонного парка", – сказал Беглов.
Он также рассказал о развитии наземного пассажирского транспорта Петербурга.
"Благодаря помощи президента транспортная инфраструктура Петербурга выходит на новый уровень. Она не только отвечает запросам и потребностям горожан, но и служит надежным звеном единой транспортной системы России", – отметил губернатор.
Две станции метро планируется ввести в Петербурге в 2025 году
30 октября 2024, 11:32