Рейтинг@Mail.ru
Беглов рассказал о развитии транспортной системы Петербурга - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/peterburg-2008179717.html
Беглов рассказал о развитии транспортной системы Петербурга
Беглов рассказал о развитии транспортной системы Петербурга - РИА Новости, 29.03.2025
Беглов рассказал о развитии транспортной системы Петербурга
Санкт-Петербург активно прорабатывает проект продления Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта "Пулково" и далее до "Экспофорума" и музеев Царского Села,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T21:58:00+03:00
2025-03-29T21:58:00+03:00
санкт-петербург
царское село
россия
александр беглов
игорь левитин
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40413/84/404138459_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_83d4e536f8b83230266fdebf6e1df01b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Санкт-Петербург активно прорабатывает проект продления Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта "Пулково" и далее до "Экспофорума" и музеев Царского Села, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в субботу со специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорем Левитиным. На встрече обсуждались перспективы развития транспортной системы Петербурга. "При поддержке президента и правительства Российской Федерации мы развиваем транспортный каркас Петербурга и обновляем подвижной состав. Реализуем мегапроекты, которые радикально улучшат жизнь горожан – Большой Смоленский мост через Неву, Широтную магистраль скоростного движения, Южную широтную магистраль, скоростной трамвай "Купчино-Шушары-Славянка", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что завершился вывод из кризиса метростроения Петербурга, сейчас активно прокладывается и проектируется новая Красносельско-Калининская линия. Она возьмет на себя основную нагрузку при обслуживании будущего терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. "Александр Беглов проинформировал Игоря Левитина, что Петербург также активно прорабатывает представленный главе государства проект продления Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта Пулково и далее до "Экспофорума" и музеев Царского Села. В ближайшее время городское правительство рассмотрит градостроительную документацию на первый участок за конечной станцией "Проспект Ветеранов", - говорится в сообщении. По словам губернатора, Северная столица продолжает самое масштабное в своей истории обновление подвижного состава, включая вагоны петербургского метрополитена. "По поручению президента из Фонда национального благосостояния нашему городу выделено почти 97 миллиардов рублей. За три последних года мы получили 240 новых вагонов метро. Только вчера запустили в работу 30-й по счету восьмивагонный состав новой модели "Балтиец". Всего Петербург получит 950 таких современных вагонов – это практически половина всего вагонного парка", – сказал Беглов. Он также рассказал о развитии наземного пассажирского транспорта Петербурга. "Благодаря помощи президента транспортная инфраструктура Петербурга выходит на новый уровень. Она не только отвечает запросам и потребностям горожан, но и служит надежным звеном единой транспортной системы России", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20241227/peterburg-1991596638.html
https://ria.ru/20250127/putin-1995771242.html
https://realty.ria.ru/20241030/peterburg-1980863148.html
санкт-петербург
царское село
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40413/84/404138459_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ee258cc9257d8375b463376d93961e64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, царское село, россия, александр беглов, игорь левитин, пулково (аэропорт)
Санкт-Петербург, Царское Село, Россия, Александр Беглов, Игорь Левитин, Пулково (аэропорт)
Беглов рассказал о развитии транспортной системы Петербурга

Беглов: Петербург прорабатывает проект продления Кировско-Выборгской линии метро

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Санкт-Петербург активно прорабатывает проект продления Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта "Пулково" и далее до "Экспофорума" и музеев Царского Села, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в субботу со специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорем Левитиным. На встрече обсуждались перспективы развития транспортной системы Петербурга.
Поезд на станции метро Горный институт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Петербурге открылась новая станция метро
27 декабря 2024, 09:34
"При поддержке президента и правительства Российской Федерации мы развиваем транспортный каркас Петербурга и обновляем подвижной состав. Реализуем мегапроекты, которые радикально улучшат жизнь горожан – Большой Смоленский мост через Неву, Широтную магистраль скоростного движения, Южную широтную магистраль, скоростной трамвай "Купчино-Шушары-Славянка", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что завершился вывод из кризиса метростроения Петербурга, сейчас активно прокладывается и проектируется новая Красносельско-Калининская линия. Она возьмет на себя основную нагрузку при обслуживании будущего терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург.
«
"Александр Беглов проинформировал Игоря Левитина, что Петербург также активно прорабатывает представленный главе государства проект продления Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта Пулково и далее до "Экспофорума" и музеев Царского Села. В ближайшее время городское правительство рассмотрит градостроительную документацию на первый участок за конечной станцией "Проспект Ветеранов", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, Северная столица продолжает самое масштабное в своей истории обновление подвижного состава, включая вагоны петербургского метрополитена.
Встреча Путина с Бегловым - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин провел встречу с Бегловым
27 января, 18:06
«
"По поручению президента из Фонда национального благосостояния нашему городу выделено почти 97 миллиардов рублей. За три последних года мы получили 240 новых вагонов метро. Только вчера запустили в работу 30-й по счету восьмивагонный состав новой модели "Балтиец". Всего Петербург получит 950 таких современных вагонов – это практически половина всего вагонного парка", – сказал Беглов.
Он также рассказал о развитии наземного пассажирского транспорта Петербурга.
"Благодаря помощи президента транспортная инфраструктура Петербурга выходит на новый уровень. Она не только отвечает запросам и потребностям горожан, но и служит надежным звеном единой транспортной системы России", – отметил губернатор.
Строительство метро в Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Две станции метро планируется ввести в Петербурге в 2025 году
30 октября 2024, 11:32
 
Санкт-ПетербургЦарское СелоРоссияАлександр БегловИгорь ЛевитинПулково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала