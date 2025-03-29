https://ria.ru/20250329/peterburg-2008179717.html

Беглов рассказал о развитии транспортной системы Петербурга

Беглов рассказал о развитии транспортной системы Петербурга - РИА Новости, 29.03.2025

Беглов рассказал о развитии транспортной системы Петербурга

Санкт-Петербург активно прорабатывает проект продления Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта "Пулково" и далее до "Экспофорума" и музеев Царского Села,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T21:58:00+03:00

2025-03-29T21:58:00+03:00

2025-03-29T21:58:00+03:00

санкт-петербург

царское село

россия

александр беглов

игорь левитин

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Санкт-Петербург активно прорабатывает проект продления Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта "Пулково" и далее до "Экспофорума" и музеев Царского Села, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в субботу со специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорем Левитиным. На встрече обсуждались перспективы развития транспортной системы Петербурга. "При поддержке президента и правительства Российской Федерации мы развиваем транспортный каркас Петербурга и обновляем подвижной состав. Реализуем мегапроекты, которые радикально улучшат жизнь горожан – Большой Смоленский мост через Неву, Широтную магистраль скоростного движения, Южную широтную магистраль, скоростной трамвай "Купчино-Шушары-Славянка", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что завершился вывод из кризиса метростроения Петербурга, сейчас активно прокладывается и проектируется новая Красносельско-Калининская линия. Она возьмет на себя основную нагрузку при обслуживании будущего терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. "Александр Беглов проинформировал Игоря Левитина, что Петербург также активно прорабатывает представленный главе государства проект продления Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта Пулково и далее до "Экспофорума" и музеев Царского Села. В ближайшее время городское правительство рассмотрит градостроительную документацию на первый участок за конечной станцией "Проспект Ветеранов", - говорится в сообщении. По словам губернатора, Северная столица продолжает самое масштабное в своей истории обновление подвижного состава, включая вагоны петербургского метрополитена. "По поручению президента из Фонда национального благосостояния нашему городу выделено почти 97 миллиардов рублей. За три последних года мы получили 240 новых вагонов метро. Только вчера запустили в работу 30-й по счету восьмивагонный состав новой модели "Балтиец". Всего Петербург получит 950 таких современных вагонов – это практически половина всего вагонного парка", – сказал Беглов. Он также рассказал о развитии наземного пассажирского транспорта Петербурга. "Благодаря помощи президента транспортная инфраструктура Петербурга выходит на новый уровень. Она не только отвечает запросам и потребностям горожан, но и служит надежным звеном единой транспортной системы России", – отметил губернатор.

https://ria.ru/20241227/peterburg-1991596638.html

https://ria.ru/20250127/putin-1995771242.html

https://realty.ria.ru/20241030/peterburg-1980863148.html

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Наталья Макарова

санкт-петербург, царское село, россия, александр беглов, игорь левитин, пулково (аэропорт)