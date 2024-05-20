https://ria.ru/20240520/putin-1947077946.html

Путин провел экстренную встречу с послом Ирана, сообщили СМИ

Путин провел экстренную встречу с послом Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2024

Путин провел экстренную встречу с послом Ирана, сообщили СМИ

Президент России Владимир Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, на борту которого... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T02:12

2024-05-20T02:12

2024-05-20T02:12

в мире

иран

россия

турция

владимир путин

казем джалали

андрей белоусов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, передает информационное агентство IRNA. "Президент России Владимир Путин, несмотря на то, что воскресенье в этой стране является выходным днем, провел встречу с послом Ирана в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава Совбеза Сергей Шойгу, глава генштаба ВС Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, а также советник президента РФ Игорь Левитин. Путин в ходе встречи выразил послу Ирана обеспокоенность событиями вокруг крушения вертолета с президентом Раиси на борту , а также попросил передать послание Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи о том, что российская сторона готова сделать все необходимое для поисков иранского президента. Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.

https://ria.ru/20240520/putin-1947076854.html

https://ria.ru/20240519/azerbaydzhan-1947047312.html

иран

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турция

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в мире, иран, россия, турция, владимир путин, казем джалали, андрей белоусов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета президента ирана