https://ria.ru/20240520/putin-1947077946.html
Путин провел экстренную встречу с послом Ирана, сообщили СМИ
Путин провел экстренную встречу с послом Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2024
Путин провел экстренную встречу с послом Ирана, сообщили СМИ
Президент России Владимир Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, на борту которого... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T02:12
2024-05-20T02:12
2024-05-20T02:12
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казем джалали
андрей белоусов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье провел экстренную встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали в связи с аварией вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, передает информационное агентство IRNA. "Президент России Владимир Путин, несмотря на то, что воскресенье в этой стране является выходным днем, провел встречу с послом Ирана в Москве", - говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава Совбеза Сергей Шойгу, глава генштаба ВС Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, а также советник президента РФ Игорь Левитин. Путин в ходе встречи выразил послу Ирана обеспокоенность событиями вокруг крушения вертолета с президентом Раиси на борту , а также попросил передать послание Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи о том, что российская сторона готова сделать все необходимое для поисков иранского президента. Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.
https://ria.ru/20240520/putin-1947076854.html
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в мире, иран, россия, турция, владимир путин, казем джалали, андрей белоусов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Россия, Турция, Владимир Путин, Казем Джалали, Андрей Белоусов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение вертолета президента Ирана
Путин провел экстренную встречу с послом Ирана, сообщили СМИ
IRNA: Путин провел экстренную встречу с послом Ирана после ЧП с вертолетом Раиси