На ВЭФ-2025 планируется провести более ста деловых мероприятий

2025-08-26T11:27:00+03:00

экономика

россия

дальний восток

арктика

константин чуйченко

николай харитонов

анна попова

госдума рф

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 100 деловых мероприятий планируется провести в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), полная деловая программа с указанием спикеров которого опубликована на сайте мероприятия, сообщили в фонде "Росконгресс". "В 2025 году состоится более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков: "Дальний Восток – территория для жизни и развития", "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция", "Открытость и взаимовыгодное партнерство – основа стабильности", "Технологии: от теории к экономическим эффектам", "Города – для жизни людей", "Артерии роста: как логистика меняет экономику" и "В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО, председателя оргкомитета ВЭФ Юрия Трутнева, которые приводятся в сообщении, на проходящем в десятый раз форуме подведут итоги того, что получилось, посоветуются, какие инструменты развития нужны для того, чтобы в полном объеме выполнять поручение президента РФ по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. По данным Трутнева, на Дальнем Востоке с применением мер государственной поддержки реализуется свыше 2900 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 10,6 триллиона рублей, благодаря этому в экономику Дальнего Востока уже вложено 5,4 триллиона рублей частных инвестиций, а всего в экономику Дальнего Востока за 10 лет вложено 20 триллионов рублей. Уточняется, что в рамках блока "Дальний Восток – территория для жизни и развития" состоятся сессии, посвященные развитию макрорегиона, в основе которого – подготовка кадров, внедрение новых технологий, вопросы демографии и другие векторы. Отдельное внимание будет уделено программе "Дальневосточный гектар". В дискуссиях примут участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, а также главы дальневосточных регионов, представители экспертного сообщества и общественных организаций. Отмечается, что дискуссии в треке "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция" будут посвящены интеграции регионов Дальнего Востока в глобальные экономические процессы за счет технологического развития в различных отраслях. В обсуждении примут участие вице-премьер РФ Александр Новак, министр экономического развития России Максим Решетников, министр энергетики России Сергей Цивилев, председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, декан Чонгунского института финансовых исследований при Китайском университете Жэньминь Вэнь Ван, а также представители региональных и федеральных органов власти, предприниматели и эксперты. По мнению советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова, Восточный экономический форум является одним из ключевых механизмов формирования новой архитектуры международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, задача которого – вывести на принципиально новый уровень плотность и качество деловых и гуманитарных связей между всеми заинтересованными в партнерстве сторонами. По информации организаторов, направление "Открытость и взаимовыгодное партнерство: основа стабильности" будет посвящено международному сотрудничеству и развитию гуманитарных связей. Среди участников сессий – замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль и другие. Трек "Технологии: от теории к экономическим эффектам" будет посвящен автоматизации производств, внедрению искусственного интеллекта и прочим вопросам технологического развития. Блок "Города – для жизни людей" направлен на развитие городской среды, инфраструктуры и повышение качества жизни на Дальнем Востоке. Сессии в рамках трека "В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка" будут затрагивать развитие государственно-частного партнерства в различных сферах. В дискуссиях направления "Артерии роста: как логистика меняет экономику" примут участие советник президента РФ, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта, зампредседателя Морской коллегии Игорь Левитин, гендиректор АО "Авиакомпания "Аврора" Константин Сухоребрик и другие представители транспортной отрасли. В программу форума включены бизнес-диалоги со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и АСЕАН. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. -0-

россия

дальний восток

арктика

2025

