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Биография Юрия Чайки - РИА Новости, 14.05.2024
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12:48 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/chayka-1945838064.html
Биография Юрия Чайки
Биография Юрия Чайки - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Юрия Чайки
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Яковлевич Чайка родился 21 мая 1951 года в городе Николаевске-на-Амуре... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:48
2024-05-14T12:48
справки
юрий чайка
северо-кавказский федеральный округ
россия
иркутская область
александр невский
совет федерации рф
кпсс
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Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Яковлевич Чайка родился 21 мая 1951 года в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.С 1968 года по 1970 год учился в Политехническом институте Комсомольска-на-Амуре. В 1976 году окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральский государственный юридический университет) по специальности "правоведение".Трудовую деятельность Юрий Чайка начал в 1970 году электриком на судостроительном заводе в Николаевске-на-Амуре.В 1970-1972 годах проходил службу в Вооруженных Силах.В 1976-1978 годах работал стажером, а затем следователем прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области.В 1978-1979 годы – заместитель Тулунского межрайонного прокурора Иркутской области.В 1979-1983 годах работал Тайшетским транспортным прокурором Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.В 1983 году возглавил следственный отдел Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.В период с 1984 года по 1986 год Юрий Чайка работал инструктором отдела административных органов Иркутского обкома КПСС.В 1986 году был назначен первым заместителем прокурора Иркутской области –начальником следственного отдела.С 1988 по 1990 годы – заведующий государственно-правовым отделом Иркутского обкома КПСС.В 1990-1992 годах работал прокурором Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.В 1992 году занял пост прокурора Иркутской области.В 1995 году Юрий Чайка был назначен на должность первого заместителя генерального прокурора России.С 1999 по 2006 годы возглавлял министерство юстиции Российской Федерации.23 июня 2006 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Чайка был назначен генеральным прокурором России. 22 июня 2011 года постановлением Совета Федерации вновь назначен генеральным прокурором России. 15 июня 2016 года Совет Федерации переназначил Юрия Чайку на пост генпрокурора на пятилетний срок. 20 января 2020 года стало известно, что Юрий Чайка был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. 22 января 2020 года указом президента РФ назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. 14 мая 2024 года Юрий Чайка был переназначен на должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.Юрий Чайка – член Совета безопасности России.Заслуженный юрист Российской Федерации.Имеет классный чин – действительный государственный советник юстиции.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2006), III (2011), I (2021) и II степеней, Александра Невского, Почета (2001), святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2011), Славы и чести II степени (2021).Медаль Столыпина I (2011) и II степеней (2021). Почетная грамота президента России (2011) и др.Юрий Чайка женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
северо-кавказский федеральный округ
россия
иркутская область
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7 495 645-6601
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справки, юрий чайка, северо-кавказский федеральный округ, россия, иркутская область, александр невский, совет федерации рф, кпсс, генеральная прокуратура рф
Справки, Юрий Чайка, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, Иркутская область, Александр Невский, Совет Федерации РФ, КПСС, Генеральная прокуратура РФ

Биография Юрия Чайки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ
Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Яковлевич Чайка родился 21 мая 1951 года в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.
С 1968 года по 1970 год учился в Политехническом институте Комсомольска-на-Амуре. В 1976 году окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральский государственный юридический университет) по специальности "правоведение".
Трудовую деятельность Юрий Чайка начал в 1970 году электриком на судостроительном заводе в Николаевске-на-Амуре.
В 1970-1972 годах проходил службу в Вооруженных Силах.
В 1976-1978 годах работал стажером, а затем следователем прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области.
В 1978-1979 годы – заместитель Тулунского межрайонного прокурора Иркутской области.
В 1979-1983 годах работал Тайшетским транспортным прокурором Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В 1983 году возглавил следственный отдел Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В период с 1984 года по 1986 год Юрий Чайка работал инструктором отдела административных органов Иркутского обкома КПСС.
В 1986 году был назначен первым заместителем прокурора Иркутской области –
начальником следственного отдела.
С 1988 по 1990 годы – заведующий государственно-правовым отделом Иркутского обкома КПСС.
В 1990-1992 годах работал прокурором Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В 1992 году занял пост прокурора Иркутской области.
В 1995 году Юрий Чайка был назначен на должность первого заместителя генерального прокурора России.
С 1999 по 2006 годы возглавлял министерство юстиции Российской Федерации.
23 июня 2006 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Чайка был назначен генеральным прокурором России. 22 июня 2011 года постановлением Совета Федерации вновь назначен генеральным прокурором России. 15 июня 2016 года Совет Федерации переназначил Юрия Чайку на пост генпрокурора на пятилетний срок. 20 января 2020 года стало известно, что Юрий Чайка был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
22 января 2020 года указом президента РФ назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
14 мая 2024 года Юрий Чайка был переназначен на должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
Юрий Чайка – член Совета безопасности России.
Заслуженный юрист Российской Федерации.
Имеет классный чин – действительный государственный советник юстиции.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2006), III (2011), I (2021) и II степеней, Александра Невского, Почета (2001), святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2011), Славы и чести II степени (2021).
Медаль Столыпина I (2011) и II степеней (2021).
Почетная грамота президента России (2011) и др.
Юрий Чайка женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЮрий ЧайкаСеверо-Кавказский Федеральный округРоссияИркутская областьАлександр НевскийСовет Федерации РФКПССГенеральная прокуратура РФ
 
 
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