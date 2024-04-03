https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах

Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах - РИА Новости, 03.04.2024

Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах

у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным Китайского... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:26

2024-04-03T13:26

2024-04-03T13:26

справки

хуалянь

тайвань

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происшествия

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20243 апреля у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным Китайского сейсмологического управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По данным СМИ, которые ссылаются на пожарную службу острова, погибли четыре человека, более 90 пострадали. Больше всего жертв пришлось на туристическую достопримечательность – тропу Дэкалунь, там погибли три человека, 40 получили ранения. Директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу сообщил, что землетрясение стало самым мощным на острове за последние 25 лет.В ночь на 23 января в странах Средней Азии и в Китае произошло мощное землетрясение. В частности, подземные толчки ощутили жители Узбекистана, Киргизии и Казахстана.Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов. Позднее сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) МЧС Казахстана сообщила, что около 7.00 мск жители Алма-Аты снова ощутили подземные толчки силой 2 балла, эпицентр магнитудой 5,3 находился на границе Киргизии и Китая. По данным местных властей, после землетрясения за медицинской помощью обратились 44 человека.На северо-западе Китая землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши (Учтурфан) округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района в 2.09 по местному времени (22 января 21.09 мск), очаг располагался на глубине 22 километра. К 8.20 сейсмологи зафиксировали 43 афтершока магнитудой выше 3 и максимальной магнитудой 5,3. Жертвами землетрясения стали человека, еще пятеро получили ранения. 1 января в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила более 4 метров. При землетрясении погибли 241 человек. Число пострадавших составляет 1429 человека. Частично повреждены или полностью разрушены более 73,6 тысячи домов и почти 21 тысяча нежилых строений.202318 декабря в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 6,2. Число жертв землетрясения в провинции Ганьсу превысило 150 человек. 7 октября в окрестностях Герата (Афганистан) произошло несколько землетрясений магнитудой до 6,4. В последующем в стране произошли новые землетрясения, общее число жертв превысило 10 тысяч человек. В ночь на 9 сентября в Марокко в 80 километрах от Марракеша произошло землетрясение магнитудой 6,9. Погибли свыше двух тысяч человек, еще свыше двух тысяч пострадали. Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за последние сто лет. В ряде пострадавших регионов возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.10 августа в провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг залегал на глубине 7 километров. В результате пострадали не менее 23 человек после прыжков с высоты и падений. 16 июня во Франции в префектуре Дё-Севр произошло землетрясение магнитудой 5,3. В ряде коммун были зафиксированы значительные повреждения зданий. Десятки домов были признаны непригодными для проживания, более тысячи человек остались без электричества из-за поврежденной ЛЭП. Сообщалось об одном пострадавшем. 5 мая в Японии в префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате один человек погиб, более 30 получили ранения. Также были зафиксированы множественные повреждения зданий, наблюдались перебои с водой. Самый сильный афтершок был зафиксирован в тот же день, магнитуда составила 5,8. 3 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Были зафиксированы еще пять землетрясений магнитудой до 4,6. При этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу. По данным "Камчатскэнерго", несколько микрорайонов города остались без света. Многие строения получили различные повреждения. Пострадавших в результате землетрясения нет.6 февраля землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек. В Сирии, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. Сирийский минздрав заявил, что число погибших в результате землетрясения на подконтрольных правительству страны территориях достигло 1414 человек. 28 января на северо-западе Ирана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 34 километрах к юго-востоку от города Хой. Затем последовали еще 25 повторных толчков. В результате землетрясения три человека погибли, 1167 пострадали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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