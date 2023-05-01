https://ria.ru/20230501/fond-1869001671.html

В Сирии создадут фонд поддержки пострадавших от землетрясения

В Сирии создадут фонд поддержки пострадавших от землетрясения - РИА Новости, 01.05.2023

В Сирии создадут фонд поддержки пострадавших от землетрясения

Президент Сирии Башар Асад издал в понедельник указ о создании национального фонда поддержки пострадавших от землетрясения в стране, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T17:40

2023-05-01T17:40

2023-05-01T17:40

в мире

кахраманмараш

сирия

турция

башар асад

воз

землетрясение в турции и сирии

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КАИР, 1 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал в понедельник указ о создании национального фонда поддержки пострадавших от землетрясения в стране, говорится в заявлении канцелярии сирийского президента. На прошлой неделе премьер-министр Сирии Хусейн Арнус заявил, что правительство страны утвердило национальный план действий по преодолению последствий землетрясения. "Сегодня президент Башар Асад издал указ о создании национального фонда поддержки пострадавших от землетрясения, его задачей является оказание им финансовой помощи", - сообщила канцелярия Асада. В заявлении отмечается, что подкомитеты по оказанию чрезвычайной помощи и оперативные штабы в затронутых землетрясением провинциях Сирии будут нести ответственность за выполнение мер финансовой поддержки. "Этот фонд представляет собой один из основных инструментов национального плана по преодолению последствий катастрофы, к которой привело землетрясение", - заявила канцелярия Асада. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, где, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. Сирийский минздрав заявил, что число погибших в результате землетрясения на подконтрольных правительству страны территориях достигло 1414 человек.

https://ria.ru/20230405/siriya-1863234801.html

кахраманмараш

сирия

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кахраманмараш, сирия, турция, башар асад, воз, землетрясение в турции и сирии