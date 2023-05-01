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В Сирии создадут фонд поддержки пострадавших от землетрясения - РИА Новости, 01.05.2023
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17:40 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/fond-1869001671.html
В Сирии создадут фонд поддержки пострадавших от землетрясения
В Сирии создадут фонд поддержки пострадавших от землетрясения - РИА Новости, 01.05.2023
В Сирии создадут фонд поддержки пострадавших от землетрясения
Президент Сирии Башар Асад издал в понедельник указ о создании национального фонда поддержки пострадавших от землетрясения в стране, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T17:40
2023-05-01T17:40
в мире
кахраманмараш
сирия
турция
башар асад
воз
землетрясение в турции и сирии
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КАИР, 1 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал в понедельник указ о создании национального фонда поддержки пострадавших от землетрясения в стране, говорится в заявлении канцелярии сирийского президента. На прошлой неделе премьер-министр Сирии Хусейн Арнус заявил, что правительство страны утвердило национальный план действий по преодолению последствий землетрясения. "Сегодня президент Башар Асад издал указ о создании национального фонда поддержки пострадавших от землетрясения, его задачей является оказание им финансовой помощи", - сообщила канцелярия Асада. В заявлении отмечается, что подкомитеты по оказанию чрезвычайной помощи и оперативные штабы в затронутых землетрясением провинциях Сирии будут нести ответственность за выполнение мер финансовой поддержки. "Этот фонд представляет собой один из основных инструментов национального плана по преодолению последствий катастрофы, к которой привело землетрясение", - заявила канцелярия Асада. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, где, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. Сирийский минздрав заявил, что число погибших в результате землетрясения на подконтрольных правительству страны территориях достигло 1414 человек.
https://ria.ru/20230405/siriya-1863234801.html
кахраманмараш
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в мире, кахраманмараш, сирия, турция, башар асад, воз, землетрясение в турции и сирии
В мире, Кахраманмараш, Сирия, Турция, Башар Асад, ВОЗ, Землетрясение в Турции и Сирии
В Сирии создадут фонд поддержки пострадавших от землетрясения

Асад издал указ о создании фонда поддержки пострадавших от землетрясения в Сирии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтроительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
КАИР, 1 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал в понедельник указ о создании национального фонда поддержки пострадавших от землетрясения в стране, говорится в заявлении канцелярии сирийского президента.
На прошлой неделе премьер-министр Сирии Хусейн Арнус заявил, что правительство страны утвердило национальный план действий по преодолению последствий землетрясения.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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"Сегодня президент Башар Асад издал указ о создании национального фонда поддержки пострадавших от землетрясения, его задачей является оказание им финансовой помощи", - сообщила канцелярия Асада.
В заявлении отмечается, что подкомитеты по оказанию чрезвычайной помощи и оперативные штабы в затронутых землетрясением провинциях Сирии будут нести ответственность за выполнение мер финансовой поддержки.
"Этот фонд представляет собой один из основных инструментов национального плана по преодолению последствий катастрофы, к которой привело землетрясение", - заявила канцелярия Асада.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, где, по данным ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. Сирийский минздрав заявил, что число погибших в результате землетрясения на подконтрольных правительству страны территориях достигло 1414 человек.
Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
© AP Photo / Hussein Malla

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 14
© AP Photo / Serdar Ozsoy

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

Последствия землетрясения в турецком Искендеруне

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
2 из 14
© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанк

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
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3 из 14
© AP Photo / Mustafa Karali

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
4 из 14
© AP Photo / Hussein Malla

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
5 из 14
© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанк

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
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6 из 14
© AFP 2023

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

Поврежденная древняя цитадель Алеппо после землетрясения в Сирии

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
7 из 14
© AFP 2023 / AAREF WATAD

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

Разбор завалов после землетрясения в Сирии

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
8 из 14
© AP Photo / Mustafa Karali

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
9 из 14
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
10 из 14
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

Последствия землетрясения в Сирии

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 14
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

Женщина несет цветы к посольству Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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13 из 14
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

Цветы у посольства Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
2 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
3 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
4 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
5 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
6 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
7 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
8 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
9 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
10 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
В миреКахраманмарашСирияТурцияБашар АсадВОЗЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
 
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