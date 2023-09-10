https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895254109.html
Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек
Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек - РИА Новости, 10.09.2023
Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек
Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило две тысячи, еще свыше двух тысяч пострадали, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T00:40
2023-09-10T00:40
2023-09-10T07:37
марокко
в мире
марракеш
россия
равиль гайнутдин
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895256207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f2a9ea6151a559cc6fdde7b65bdd1a8.jpg
КАИР, 10 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило две тысячи, еще свыше двух тысяч пострадали, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.Ранее сообщалось о 1305 погибших и 1832 пострадавших."Число погибших увеличилось до 2012, пострадали 2059, из них 1404 получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на субботу в 80 километрах от Марракеша.Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за последние сто лет. В ряде пострадавших регионов возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.Многие страны уже выразили готовность оказать помощь властям Марокко в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
https://ria.ru/20230909/traur-1895240344.html
https://ria.ru/20230909/indiya-1895136563.html
марокко
марракеш
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895256207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_974aaba79e0e4e71121c317bd6e55310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марокко, в мире, марракеш, россия, равиль гайнутдин, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Марокко, В мире, Марракеш, Россия, Равиль Гайнутдин, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек
Hespress: число погибших при землетрясении в Марокко превысило две тысячи