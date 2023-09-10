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Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек - РИА Новости, 10.09.2023
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00:40 10.09.2023 (обновлено: 07:37 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895254109.html
Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек
Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек - РИА Новости, 10.09.2023
Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек
Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило две тысячи, еще свыше двух тысяч пострадали, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T00:40
2023-09-10T07:37
марокко
в мире
марракеш
россия
равиль гайнутдин
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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КАИР, 10 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило две тысячи, еще свыше двух тысяч пострадали, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.Ранее сообщалось о 1305 погибших и 1832 пострадавших.&quot;Число погибших увеличилось до 2012, пострадали 2059, из них 1404 получили серьезные ранения&quot;, - говорится в сообщении.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на субботу в 80 километрах от Марракеша.Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за последние сто лет. В ряде пострадавших регионов возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.Многие страны уже выразили готовность оказать помощь властям Марокко в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
https://ria.ru/20230909/traur-1895240344.html
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марокко, в мире, марракеш, россия, равиль гайнутдин, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
Марокко, В мире, Марракеш, Россия, Равиль Гайнутдин, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек

Hespress: число погибших при землетрясении в Марокко превысило две тысячи

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyЖитель Марокко в деревне Уарган, пострадавшей от землетрясения
Житель Марокко в деревне Уарган, пострадавшей от землетрясения - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Житель Марокко в деревне Уарган, пострадавшей от землетрясения
Читать ria.ru в
КАИР, 10 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило две тысячи, еще свыше двух тысяч пострадали, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.
Ранее сообщалось о 1305 погибших и 1832 пострадавших.
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«

"Число погибших увеличилось до 2012, пострадали 2059, из них 1404 получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на субботу в 80 километрах от Марракеша.
Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за последние сто лет. В ряде пострадавших регионов возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.
Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.
Многие страны уже выразили готовность оказать помощь властям Марокко в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
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МароккоВ миреМарракешРоссияРавиль ГайнутдинЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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