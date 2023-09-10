https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895254109.html

Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек

Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек - РИА Новости, 10.09.2023

Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек

Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило две тысячи, еще свыше двух тысяч пострадали, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T00:40

2023-09-10T00:40

2023-09-10T07:37

марокко

в мире

марракеш

россия

равиль гайнутдин

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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КАИР, 10 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило две тысячи, еще свыше двух тысяч пострадали, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.Ранее сообщалось о 1305 погибших и 1832 пострадавших."Число погибших увеличилось до 2012, пострадали 2059, из них 1404 получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на субботу в 80 километрах от Марракеша.Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за последние сто лет. В ряде пострадавших регионов возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.Многие страны уже выразили готовность оказать помощь властям Марокко в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

https://ria.ru/20230909/traur-1895240344.html

https://ria.ru/20230909/indiya-1895136563.html

марокко

марракеш

россия

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марокко, в мире, марракеш, россия, равиль гайнутдин, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)