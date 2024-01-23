https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922994952.html

Среди пострадавших при землетрясении в Алма-Ате есть грудные дети

Среди пострадавших при землетрясении в Алма-Ате есть грудные дети - РИА Новости, 23.01.2024

Среди пострадавших при землетрясении в Алма-Ате есть грудные дети

В Алма-Ате при землетрясении, произошедшем в ночь на вторник, пострадали 67 человек, среди которых 12 детей, включая грудных, сообщила пресс-служба акимата... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:28

2024-01-23T15:28

2024-01-23T15:28

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АЛМА-АТА, 23 янв - РИА Новости. В Алма-Ате при землетрясении, произошедшем в ночь на вторник, пострадали 67 человек, среди которых 12 детей, включая грудных, сообщила пресс-служба акимата (мэрии) города. "По состоянию на 17.00 (14.00 мск) 23 января 2024 года за медицинской помощью в стационары города Алматы обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей. Восемь человек госпитализированы (трое взрослых и пятеро детей), остальные пациенты после всех необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. Как пояснили в акимате, все травмы они получили дома при падении. Среди пострадавших есть даже грудные дети, сейчас они находятся Центре детской неотложной медицинской помощи. "Один грудничок выпал из рук матери, другой из детской кроватки. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Получают лечение в отделении нейрохирургии и травматологии. Хирургические операции не проводились, лечение консервативное", - отметили в администрации города. В ночь на вторник землетрясение магнитудой 6,7 произошло на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки магнитудой 5. Во вторник утром алмаатинцы ощутили подземные толчки магнитудой 2, эпицентр магнитудой 5,3 находился на границе Киргизии и Китая. Управление здравоохранения Алма-Аты сообщало о восьми пострадавших при землетрясении. Три человека выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще пятеро получили травмы, выбегая из дома. Позже министерство здравоохранения республики уточнило, что всего после землетрясения за медицинской помощью обратились 44 человека. Казахстанское министерство по ЧС заверило, что сильных землетрясений в ближайшие дни на территории Алма-Аты не ожидается. В среду президент страны Касым-Жомарт Токаев посетит бывшую столицу республики и проведет совещание по ситуации в городе.

https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922933708.html

https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922898396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алма-ата, казахстан, киргизия, касым-жомарт токаев