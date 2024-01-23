https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922933708.html

Информации о пострадавших россиянах при землетрясении в Средней Азии нет

Информации о пострадавших россиянах при землетрясении в Средней Азии нет - РИА Новости, 23.01.2024

Информации о пострадавших россиянах при землетрясении в Средней Азии нет

Информация о пострадавших россиянах после землетрясения на границе КНР и Киргизии, а также в Казахстане и Узбекистане не поступала, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:07

2024-01-23T12:07

2024-01-23T12:18

китай

киргизия

россия

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Информация о пострадавших россиянах после землетрясения на границе КНР и Киргизии, а также в Казахстане и Узбекистане не поступала, сообщили в телеграм-канале Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ."КНР. В 129 километрах к северо-западу от населенного пункта Айколь (Синьцзян-Уйгурский автономный район) – сильное землетрясение (7 баллов), шесть человек травмированы, 47 жилых домов разрушены, толчки ощущались в Казахстане (в Алма-Ате восемь человек получили травмы, отменены занятия в школах), Киргизии и Узбекистане. Информация о пострадавших росгражданах не поступала", - говорится в сообщении.В странах Средней Азии и на западе Китая в ночь на вторник произошло мощное землетрясение. В частности, подземные толчки ощутили жители Узбекистана, Киргизии и Казахстана.Землетрясение магнитудой 6,7 произошло примерно в полночь по местному времени с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии в 264 километрах на юго-восток от Алма-Аты. Жители бывшей столицы Казахстана ощутили толчки интенсивностью 5 баллов.Позднее сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) МЧС Казахстана сообщила, что около 7.00 мск жители Алма-Аты снова ощутили подземные толчки силой 2 балла, эпицентр магнитудой 5,3 находился на границе Киргизии и Китая.

https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1922898396.html

китай

киргизия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, киргизия, россия, в мире