https://ria.ru/20230810/zemletresenie-1889396991.html
Минздрав Турции сообщил о 23 пострадавших после землетрясения в Малатье
Минздрав Турции сообщил о 23 пострадавших после землетрясения в Малатье - РИА Новости, 10.08.2023
Минздрав Турции сообщил о 23 пострадавших после землетрясения в Малатье
Не менее 23 человек пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья, сообщил в ночь на пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T23:48
2023-08-10T23:48
2023-08-10T23:48
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СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Не менее 23 человек пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья, сообщил в ночь на пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Турецкие сейсмологи из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) оценили магнитуду в 5,3, очаг залегал на глубине 7 километров. "По последним данным, после землетрясения 22 человека пострадали в Малатье и один в Адыямане после прыжков с высоты и падений", - написал министр в соцсети X (бывшая Twitter). По его словам, в эпицентр землетрясения направлены не менее 21 кареты скорой помощи, госпитализированным оказывают медицинскую помощь.
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в мире, турция
Минздрав Турции сообщил о 23 пострадавших после землетрясения в Малатье
Коджа сообщил о 23 пострадавших после землетрясения в Малатье
СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Не менее 23 человек пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья, сообщил в ночь на пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Турецкие сейсмологи из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) оценили магнитуду в 5,3, очаг залегал на глубине 7 километров.
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6
"По последним данным, после землетрясения 22 человека пострадали в Малатье и один в Адыямане после прыжков с высоты и падений", - написал министр в соцсети X (бывшая Twitter).
По его словам, в эпицентр землетрясения направлены не менее 21 кареты скорой помощи, госпитализированным оказывают медицинскую помощь.