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У берегов Перу произошло землетрясение - РИА Новости, 28.06.2024
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09:01 28.06.2024 (обновлено: 11:12 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/zemletryasenie-1956010249.html
У берегов Перу произошло землетрясение
У берегов Перу произошло землетрясение - РИА Новости, 28.06.2024
У берегов Перу произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Перу, сообщил Геофизический институт Перу. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:01
2024-06-28T11:12
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Перу, сообщил Геофизический институт Перу.Землетрясение было зафиксировано в 00.36 по местному времени (08.36 мск). Эпицентр располагался в 54 километрах к юго-западу от города Каравели - столицы одноименной провинции Перу. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Позднее премьер Перу Густаво Адриансен подтвердил, что погибших в стране в результате землетрясения нет. При этом он добавил, что в результате землетрясения нанесен ущерб ряду зданий."На данный момент мы не получали сообщений о погибших... Я прошу население содействовать властям, полиции и вооруженным силам в поддержании спокойствия", - заявил премьер-министр изданию RPP.Он также добавил, что власти внимательно следят за ситуацией и будут передавать новые сообщения по мере поступления информации.
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в мире, перу
В мире, Перу
У берегов Перу произошло землетрясение

Сейсмологи: землетрясение магнитудой 7.0 произошло у берегов Перу

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Перу, сообщил Геофизический институт Перу.
Землетрясение было зафиксировано в 00.36 по местному времени (08.36 мск). Эпицентр располагался в 54 километрах к юго-западу от города Каравели - столицы одноименной провинции Перу. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Позднее премьер Перу Густаво Адриансен подтвердил, что погибших в стране в результате землетрясения нет. При этом он добавил, что в результате землетрясения нанесен ущерб ряду зданий.
"На данный момент мы не получали сообщений о погибших... Я прошу население содействовать властям, полиции и вооруженным силам в поддержании спокойствия", - заявил премьер-министр изданию RPP.
Он также добавил, что власти внимательно следят за ситуацией и будут передавать новые сообщения по мере поступления информации.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
На юге Азербайджана произошло землетрясение
09:54
 
В миреПеру
 
 
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