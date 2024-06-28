https://ria.ru/20240628/zemletryasenie-1956010249.html

У берегов Перу произошло землетрясение

У берегов Перу произошло землетрясение - РИА Новости, 28.06.2024

У берегов Перу произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Перу, сообщил Геофизический институт Перу. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:01

2024-06-28T09:01

2024-06-28T11:12

в мире

перу

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Перу, сообщил Геофизический институт Перу.Землетрясение было зафиксировано в 00.36 по местному времени (08.36 мск). Эпицентр располагался в 54 километрах к юго-западу от города Каравели - столицы одноименной провинции Перу. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Позднее премьер Перу Густаво Адриансен подтвердил, что погибших в стране в результате землетрясения нет. При этом он добавил, что в результате землетрясения нанесен ущерб ряду зданий."На данный момент мы не получали сообщений о погибших... Я прошу население содействовать властям, полиции и вооруженным силам в поддержании спокойствия", - заявил премьер-министр изданию RPP.Он также добавил, что власти внимательно следят за ситуацией и будут передавать новые сообщения по мере поступления информации.

https://ria.ru/20240628/azerbaydzhan-1956028011.html

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