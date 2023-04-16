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В Турцию прибыло судно с гуманитарной помощью из России

В Турцию прибыло судно с гуманитарной помощью из России - РИА Новости, 16.04.2023

В Турцию прибыло судно с гуманитарной помощью из России

Судно с гуманитарной помощью из России для пострадавших от разрушительных февральских землетрясений на юго-востоке Турции, прибыло в турецкий порт Унье, на... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T16:33

2023-04-16T16:33

2023-04-16T16:34

в мире

турция

россия

кахраманмараш

землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 16 апр – РИА Новости. Судно с гуманитарной помощью из России для пострадавших от разрушительных февральских землетрясений на юго-востоке Турции, прибыло в турецкий порт Унье, на черноморском побережье, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на местные власти. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек Партия гумпомощи разгружена и под контролем турецкого Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD) отправлена в зону бедствия.

https://ria.ru/20230407/zemletryaseniya-1863706032.html

турция

россия

кахраманмараш

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в мире, турция, россия, кахраманмараш, землетрясение в турции и сирии