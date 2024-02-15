https://ria.ru/20240215/zemletryasenie-1927478289.html

В Японии у полуострова Ното произошло новое землетрясение

В Японии у полуострова Ното произошло новое землетрясение - РИА Новости, 15.02.2024

В Японии у полуострова Ното произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от японского полуострова Ното, серьезно пострадавшего при мощных подземных толчках в первый день 2024 года. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T07:20

2024-02-15T07:20

2024-02-15T09:53

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ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от японского полуострова Ното, серьезно пострадавшего при мощных подземных толчках в первый день 2024 года. По данным Главного метеорологического управления страны, толчки были зафиксированы в 12.48 по местному времени (06.48 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой. Угрозы цунами нет. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила более 4 метров. При землетрясении погибли 241 человек, с 11 до сих пор не удается установить связь. Число пострадавших составляет 1184 человека. Более 13,1 тысяч человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Частично повреждены или полностью разрушены более 67,3 тысячи домов. Более 30 тысяч домохозяйств префектуре Исикава остаются без воды, 1300 домов - без света.

https://ria.ru/20240215/kamchatka-1927467902.html

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