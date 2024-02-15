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В Японии у полуострова Ното произошло новое землетрясение - РИА Новости, 15.02.2024
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07:20 15.02.2024 (обновлено: 09:53 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/zemletryasenie-1927478289.html
В Японии у полуострова Ното произошло новое землетрясение
В Японии у полуострова Ното произошло новое землетрясение - РИА Новости, 15.02.2024
В Японии у полуострова Ното произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от японского полуострова Ното, серьезно пострадавшего при мощных подземных толчках в первый день 2024 года. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T07:20
2024-02-15T09:53
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ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от японского полуострова Ното, серьезно пострадавшего при мощных подземных толчках в первый день 2024 года. По данным Главного метеорологического управления страны, толчки были зафиксированы в 12.48 по местному времени (06.48 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой. Угрозы цунами нет. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила более 4 метров. При землетрясении погибли 241 человек, с 11 до сих пор не удается установить связь. Число пострадавших составляет 1184 человека. Более 13,1 тысяч человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Частично повреждены или полностью разрушены более 67,3 тысячи домов. Более 30 тысяч домохозяйств префектуре Исикава остаются без воды, 1300 домов - без света.
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в мире, япония, исикава
В мире, Япония, Исикава
В Японии у полуострова Ното произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у пострадавшего ранее полуострова Ното

© AP Photo / Hiro KomaeЭвакуационный центр на полуострове Ното
Эвакуационный центр на полуострове Ното - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Эвакуационный центр на полуострове Ното. Архивное фото
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ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от японского полуострова Ното, серьезно пострадавшего при мощных подземных толчках в первый день 2024 года.
По данным Главного метеорологического управления страны, толчки были зафиксированы в 12.48 по местному времени (06.48 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой. Угрозы цунами нет.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила более 4 метров.
При землетрясении погибли 241 человек, с 11 до сих пор не удается установить связь. Число пострадавших составляет 1184 человека. Более 13,1 тысяч человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах.
Частично повреждены или полностью разрушены более 67,3 тысячи домов. Более 30 тысяч домохозяйств префектуре Исикава остаются без воды, 1300 домов - без света.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
У берегов Камчатки произошли два землетрясения
02:21
 
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