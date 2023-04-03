https://ria.ru/20230403/kamchatka-1862557406.html

Губернатор рассказал о последствиях землетрясения на Камчатке

Губернатор рассказал о последствиях землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 03.04.2023

Губернатор рассказал о последствиях землетрясения на Камчатке

Здания на Камчатке получили повреждения после землетрясения, которое произошло днем в понедельник, образовались трещины, со стен падали плиты и куски бетона,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T08:57

2023-04-03T08:57

2023-04-03T08:57

происшествия

петропавловск-камчатский

владимир солодов

камчатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145318/62/1453186279_0:116:2000:1241_1920x0_80_0_0_4afb091f340f1ee914ffc71e036eccf8.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Здания на Камчатке получили повреждения после землетрясения, которое произошло днем в понедельник, образовались трещины, со стен падали плиты и куски бетона, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что пострадавших в результате подземного толчка нет. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

петропавловск-камчатский

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, петропавловск-камчатский, владимир солодов, камчатка