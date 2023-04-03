https://ria.ru/20230403/kamchatka-1862557406.html
Губернатор рассказал о последствиях землетрясения на Камчатке
Губернатор рассказал о последствиях землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 03.04.2023
Губернатор рассказал о последствиях землетрясения на Камчатке
Здания на Камчатке получили повреждения после землетрясения, которое произошло днем в понедельник, образовались трещины, со стен падали плиты и куски бетона,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:57
2023-04-03T08:57
2023-04-03T08:57
происшествия
петропавловск-камчатский
владимир солодов
камчатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145318/62/1453186279_0:116:2000:1241_1920x0_80_0_0_4afb091f340f1ee914ffc71e036eccf8.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Здания на Камчатке получили повреждения после землетрясения, которое произошло днем в понедельник, образовались трещины, со стен падали плиты и куски бетона, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что пострадавших в результате подземного толчка нет. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145318/62/1453186279_97:0:1904:1355_1920x0_80_0_0_315531ae975ff45cacc5a9593f174773.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, владимир солодов, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Камчатка
Губернатор рассказал о последствиях землетрясения на Камчатке
Губернатор Солодов: плиты падали со стен зданий на Камчатке во время землетрясения
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости.
Здания на Камчатке получили повреждения после землетрясения, которое произошло днем в понедельник, образовались трещины, со стен падали плиты и куски бетона, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в Telegram-канале
.
«
"Многие строения получили различные повреждения - это трещины, обвалившаяся штукатурка, где-то упали плиты со стен. С одного из зданий в Петропавловске-Камчатском упали бетонные обломки на улицу и, к счастью, никого не задели", - написал Солодов.
Губернатор подчеркнул, что пострадавших в результате подземного толчка нет.
Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9.
В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
Турция, Колыма, Америка. Где случится новое мощное землетрясение