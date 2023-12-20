https://ria.ru/20231220/zemletryasenie-1916985080.html
Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до 134
Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до 134 - РИА Новости, 20.12.2023
Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до 134
Число погибших в результате землетрясения на северо-западе КНР возросло до 134, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T15:19
2023-12-20T15:19
2023-12-20T15:19
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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на северо-западе КНР возросло до 134, сообщает в среду Центральное телевидение Китая. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования. Ранее сообщалось о 131 погибшем, 718 раненых и 20 пропавших без вести. По уточненным данным, в провинции Ганьсу погибли 113 человек, пострадали 782 человека, в провинции Цинхай погиб 21 человек, травмы разной степени тяжести получили 186, 13 числятся пропавшими без вести. Отмечается, что всем раненым оказывается помощь, на местах ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. В районе бедствия повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры. Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи при стихийных бедствиях. Во вторник МЧС Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения задействована армия и полиция.
https://ria.ru/20231219/zemletryasenie-1916665652.html
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в мире, китай, цинхай
Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до 134
Число погибших в результате землетрясения на северо-западе КНР достигло 134
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости.
Число погибших в результате землетрясения на северо-западе КНР возросло до 134, сообщает
в среду Центральное телевидение Китая.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу
. Президент России Владимир Путин
направил председателю КНР Си Цзиньпину
соболезнования.
Мишустин предложил премьеру Китая помощь после землетрясения
Ранее сообщалось о 131 погибшем, 718 раненых и 20 пропавших без вести.
По уточненным данным, в провинции Ганьсу погибли 113 человек, пострадали 782 человека, в провинции Цинхай
погиб 21 человек, травмы разной степени тяжести получили 186, 13 числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что всем раненым оказывается помощь, на местах ведутся работы по восстановлению инфраструктуры.
В районе бедствия повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи при стихийных бедствиях.
Во вторник МЧС
Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного, второго уровня. В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения задействована армия и полиция.
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