https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1937990258.html

Число погибших при землетрясении на Тайване достигло 12 человек

Число погибших при землетрясении на Тайване достигло 12 человек - РИА Новости, 05.04.2024

Число погибших при землетрясении на Тайване достигло 12 человек

Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 12, пострадавших - 1113, еще 659 человек остаются заблокированными, сообщает в пятницу тайваньская РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:25

2024-04-05T11:25

2024-04-05T11:25

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тайвань

хуалянь

канада

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ПЕКИН, 5 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 12, пострадавших - 1113, еще 659 человек остаются заблокированными, сообщает в пятницу тайваньская газета China Times. Кроме того, сообщается, что 11 человек числятся пропавшими, из них трое иностранцы - один гражданин Канады и два гражданина Сингапура. Китайский сейсмологический центр сообщил, что 3 апреля у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. -0-

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937515207.html

https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937476658.html

тайвань

хуалянь

канада

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