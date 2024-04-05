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Число погибших при землетрясении на Тайване достигло 12 человек - РИА Новости, 05.04.2024
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11:25 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1937990258.html
Число погибших при землетрясении на Тайване достигло 12 человек
Число погибших при землетрясении на Тайване достигло 12 человек - РИА Новости, 05.04.2024
Число погибших при землетрясении на Тайване достигло 12 человек
Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 12, пострадавших - 1113, еще 659 человек остаются заблокированными, сообщает в пятницу тайваньская РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:25
2024-04-05T11:25
в мире
тайвань
хуалянь
канада
серия землетрясений на тайване
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ПЕКИН, 5 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 12, пострадавших - 1113, еще 659 человек остаются заблокированными, сообщает в пятницу тайваньская газета China Times. Кроме того, сообщается, что 11 человек числятся пропавшими, из них трое иностранцы - один гражданин Канады и два гражданина Сингапура. Китайский сейсмологический центр сообщил, что 3 апреля у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. -0-
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937515207.html
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в мире, тайвань, хуалянь, канада, серия землетрясений на тайване
В мире, Тайвань, Хуалянь, Канада, Серия землетрясений на Тайване
Число погибших при землетрясении на Тайване достигло 12 человек

China Times: число погибших при землетрясении на Тайване достигло 12 человек

© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань . Архивное фото
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ПЕКИН, 5 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 12, пострадавших - 1113, еще 659 человек остаются заблокированными, сообщает в пятницу тайваньская газета China Times.
Кроме того, сообщается, что 11 человек числятся пропавшими, из них трое иностранцы - один гражданин Канады и два гражданина Сингапура.
Последствия землетрясения в городе Хуалянь, Тайвань - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Последствия землетрясения на Тайване
3 апреля, 16:50
Китайский сейсмологический центр сообщил, что 3 апреля у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. -0-
Пассажиры уезжают на поезде из района земле трясения на Тайване. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Тайваньские сейсмологи предупредили о новых землетрясениях в ближайшие дни
3 апреля, 05:58
 
В миреТайваньХуаляньКанадаСерия землетрясений на Тайване
 
 
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