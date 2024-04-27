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В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 27.04.2024
В Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии рядом с регентством Гарут, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T19:55
2024-04-27T19:55
2024-04-27T20:03
в мире
индонезия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии рядом с регентством Гарут, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны."Произошло землетрясение магнитудой 6,5. Местоположение землетрясения: в 151 километре к юго-западу от регентства Гарут, Западная Ява. Глубина: 10 километров, возможности цунами нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте агентства.
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в мире, индонезия
В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5